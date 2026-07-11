Gaza se queda sin ambulancias: los ataques israelíes dejan fuera de servicio siete de cada diez

Ambulancia de la Media Luna Roja Palestina en la Franja de Gaza en una imagen de archivo.

El 70% de las ambulancias de Gaza, fuera de servicio por los ataques israelíes. El Ministerio de Salud de Gaza ha asegurado que el 70% de las ambulancias y vehículos utilizados para la atención sanitaria en la Franja han quedado inutilizados desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023, debido a los bombardeos israelíes y a la falta de repuestos para su mantenimiento.

En un comunicado, el departamento sanitario, dependiente de Hamás, ha explicado que la mayor parte de la flota ya no puede operar por los ataques directos, la acumulación de averías técnicas y la escasez de piezas básicas para reparar los vehículos.

Ante esta situación, el Ministerio ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional para facilitar la entrada de neumáticos y repuestos, al advertir de que el sistema de transporte sanitario se encuentra al borde de la paralización. Además, ha anunciado la celebración de una rueda de prensa este domingo para abordar la situación de los servicios de emergencia.

Por otro lado, las autoridades sanitarias gazatíes han informado de que en las últimas 48 horas se han registrado seis fallecidos y 28 heridos como consecuencia de nuevos ataques israelíes. Con estas cifras, el balance desde el alto el fuego pactado en octubre del pasado año asciende, según el Ministerio, a al menos 1.098 muertos y 3.535 heridos.

El mismo organismo sostiene que, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, los ataques israelíes han causado la muerte de 73.221 palestinos y han dejado 173.643 heridos en la Franja de Gaza. Estas cifras proceden del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, y no han sido verificadas de forma independiente.