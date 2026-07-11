Ciro Cristiano, 37 años, cocinero italiano de la mejor pizzería de España: "No hay nada más saludable que un buen plato de pasta"

La pizza y la pasta son dos de los platos favoritos de muchas personas, sin embargo, siempre han cargado con el estigma de ser dos de los platos menos recomendables para quienes buscan cuidar su alimentación. El chef Ciro Cristiano, fundador de Baldoria —recientemente reconocida como la segunda mejor pizzería de Europa—, considera que esa imagen responde más a prejuicios que a la realidad.

El chef italiano reivindica el papel de los hidratos de carbono dentro de una dieta equilibrada y defiende que una buena pizza poco tiene que ver con el concepto de comida con escaso valor nutricional. "No hay nada más saludable que comer un buen plato de pasta y una buena pizza", afirma con contundencia durante una entrevista con El HuffPost en la que desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre la nutrición.

Lejos de entender la pizza como un capricho ocasional, Cristiano recuerda que forma parte de la dieta habitual de millones de italianos y que, pese a ello, Italia no figura entre los países con mayores tasas de obesidad. "Si los hidratos de carbono fueran realmente tan malos, los italianos estaríamos entre los países con más obesidad del mundo. Y no es así", sostiene.

La diferencia está en cómo se elabora

Para el cocinero napolitano, el error consiste en meter en el mismo saco cualquier tipo de pizza. No es comparable, explica, una pizza ultraprocesada con otra elaborada de forma artesanal utilizando ingredientes frescos y una fermentación adecuada.

Una de las pizzas del restaurante Baldoria Baldoria Group

"Si hablamos de una masa bien hecha, con una buena fermentación, tomate natural, aceite de oliva virgen extra, mozzarella de calidad y buenos ingredientes, estamos hablando de algunos de los pilares de la dieta mediterránea", explica.

En su opinión, la calidad de la materia prima marca la diferencia tanto desde el punto de vista gastronómico como nutricional. Por eso en Baldoria trabajan con productos seleccionados directamente en Italia y España, buscando siempre conocer el origen de cada ingrediente.

El equilibrio, la clave de una alimentación saludable

Aunque defiende la pizza, el chef también deja claro que ningún alimento debe consumirse de forma excesiva. Para él, el verdadero problema no está en un plato concreto, sino en la falta de variedad. "Si comes pizza todos los días, probablemente no sea lo más recomendable, pero ocurre exactamente lo mismo si comes cualquier otro alimento todos los días".

Cristiano considera que la obsesión por eliminar los hidratos de carbono ha provocado que muchas personas olviden que el organismo necesita este tipo de alimentos como fuente principal de energía. No es casualidad, recuerda, que numerosos deportistas profesionales incluyan la pasta de forma habitual en su alimentación. "Los jugadores de fútbol comen pasta porque necesitan energía para competir. Los hidratos de carbono son fundamentales dentro de una dieta equilibrada."