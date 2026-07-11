Marc Castellnou, bombero forestal:  "No es un tema de recursos, sino de bosques estresados. La capacidad de incendios supera la capacidad de extinción"

Al pensar en el verano, muchos asocian esta época del año como un periodo vacacional, en el cual las personas salen de sus rutinas laborales, las familias y los grupos de amigos viajan, compartiendo de esta manera tiempo de calidad entre ellos.

No obstante, para ciertas ocupaciones, estos meses representan una alta carga de trabajo. Un gran ejemplo de ello son los bomberos pertenecientes a las distintas comunidades autónomas de nuestro país.

Estos servidores, de carácter público, durante el tiempo estival son los encargados de atender distintas situaciones de emergencias. Especialmente se centran en controlar los incendios forestales y de vegetación que se originan en el territorio nacional.

Marc Castellnou es uno de los expertos más preparados en dicha área. Es ingeniero de montes y responsable del Área Forestal de los Bomberos de Cataluña. Además, es presidente asesor de una entidad global sin ánimos de lucro, Fundación Pau Costa, y docente de un máster interuniversitario sobre el fuego.

El análisis por parte de Castellnou

En entrevista con la revista de divulgación científica National Geographic, el hombre profundiza sobre la gestión de incendios forestales y hace hincapié en las modificaciones que está padeciendo el medioambiente.

Con el pasar de los años, los picos de calor son cada vez más prolongados e intensos, así lo explica Castellnou. “Las olas de calor duraban dos o tres días y ahora casi tres semanas. En junio del 2025 hubo 4,5 grados más de media que en un junio normal”, explica.

Asimismo, detalla que dicha situación es un fenómeno global y que el asunto no reace en los medios disponibles que tenemos como sociedad. “Esto sucede en todo el mundo. No es un tema de recursos, sino de bosques estresados”, complementa.

En este sentido, apunta que el volumen de siniestros supera al de mitigación. “La capacidad de incendios supera la capacidad de extinción”, señala. Finalmente, recalca que es fundamental comprender las alteraciones del planeta.

“Tenemos que entender que nuestros ecosistemas están cambiando. Nosotros luchando contra los incendios es difícil o, eventualmente, imposible. Sí necesitamos más conocimiento para ser más incisivos, pero lo que está sucediendo es lo que hablábamos hace unos años”, concluye.