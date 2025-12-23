Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Benidorm Fest casi duplica el precio de sus entradas pese a su desvinculación de Eurovisión
Las semifinales han pasado de 30 a 60 euros, y la final de 40 a 70. Muchos seguidores del concurso han criticado en redes este incremento: "¡Es una vergüenza!"

Javier Escartín
Nebulossa, entregando el trofeo del Benidorm Fest a su sucesora, Melody, el 2 de febrero de 2025.
RTVE puso este pasado lunes a la venta las entradas para asistir como público a la primera semifinal del Benidorm Fest, el programa de televisión que desde 2022 ha servido para elegir a nuestro representante en Eurovisión. Sin embargo, pese a que este año no será así como protesta por la presencia de Israel, el precio de las entradas para disfrutar en directo de este show se ha casi duplicado con respecto al año pasado.

En concreto, los precios para asistir a la primera o segunda semifinal son de sesenta euros por programa, mientras que la final asciende a setenta (más seis euros de gastos de gestión por cada una de las entradas adquiridas). En la pasada edición, donde Melody se acabó proclamando ganadora con la canción Esa diva, los precios fueron de 30 por cada semifinal y 40 para la final. El mismo coste que tuvieron también las tres ediciones anteriores, en las que vencieron Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa.

La subida de precios y la desvinculación de Eurovisión han hecho que, por primera vez, las entradas de la primera semifinal que se pusieron a la venta este lunes a través de la plataforma Vivaticket.es no se agotaron en minutos. De hecho, casi 24 horas después de su puesta a la venta, todavía quedaban unas 124 entradas por vender (cabe señalar que el concurso se organiza en el Palau d´Esports L´Illa de Benidorm, con un aforo muy reducido). Las entradas para la segunda semifinal se pondrán a la venta este martes y las de la final, en Nochebuena.

"Hay que tirar de las orejas a RTVE"

Los eurofans han criticado en redes sociales este incremento de precios. "Puede haber muchas lecturas, pero muchos somos los que nos hemos bajado con el robo de cobrar 60 pavos por un programa de televisión de dos horas (y de los seis euros de gastos de gestión ya ni hablo)", "Vendrá el CD con la entrada, pero no veas con los gastos de gestión unos 13€ por cada dos personas", "Los precios son una vergüenza", "Las entradas del Benidorm Fest, más caras que cualquier gira mundial en el Movistar Arena. Es que te tienes que reir. Qué poca vergüenza" o "Con las entradas del Benidorm Fest si hay que tirarle de las orejas a RTVE, porque ese subidón de precios es demasiado. Puedo entender que subas diez o veinte euros, pero casi doblar el precio es desmesurado. Normal que mucha gente se baje", son algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales en las últimas horas. 

Un ganador sin el premio de Eurovisión

18 participantes concurrirán este año en el Benidorm Fest 2026, cuyo ganador obtendrá un premio de 100.000 euros (más 50.000 para el autor o autores de la canción), pero no su derecho a representar a España en Eurovisión después de que RTVE decidiera hace dos semanas retirarse del concurso por la inclusión de Israel en la próxima edición. La misma elección que tomaron también otros países históricos del concurso como Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia. 

Los candidatos a la victoria este año son Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Tony Grox & LUCYCALYS,  ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis. 

La primera semifinal del concurso tendrá lugar el martes 10 de febrero en la famosa ciudad alincantina, mientras el jueves 12 se celebrará la segunda. La gran final, en la que se decidirá el ganador, se emitirá por La1 de RTVE el sábado 14 de febrero. Los presentadores del show serán Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. 

