El Palacio Real llegó a albergar un pueblo de 500 personas con escuela, médico y 65 escaleras: una solo podía usarla el rey

Una vida dentro del Palacio Real. El monumento que corona el centro de Madrid, entre jardines y vistas privilegiadas en un mundo en sí mismo. Y aunque suene exagerado, ha sido hasta un 'pueblo' que se desarrollaba entre sus infinitas paredes, habitaciones y salas.

El País se ha 'metido' en las tripas del Palacio Real a través del testimonio de quienes mejor lo conocen y de numerosos documentos desde su construcción hace ya más de un cuarto de milenio. Por el camino, una historia activa desde finales del siglo XVIII hasta el fin del franquismo, cuando se marcharon sus últimos 'habitantes'.

Y uno de sus secretos o, al menos, algo que mucha gente desconoce es que en el interior del Palacio Real se desarrolló un núcleo urbano que llegó a contar con unas 500 personas. Aunque obras como La de Bringas, de Benito Pérez Galdós profundizara en esas existencias entre tabiques palaciegos. Centenares de personas en el mismo espacio que los reyes, aunque en verdad no estaban para nada juntos, había espacios, estancias y hasta escaleras bien diferenciadas en función de las clases sociales.

José Luis Sancho es una de las personas que mejor conoce las interioridades del magno palacio. En su entrevista con El País, el jefe del Servicio de Investigación Histórica de Patrimonio Nacional detalla la distribución de ese medio millar de habitantes, que contaban con escuelas para los hijos de los presentes, médicos y toda clase de servicios.

"En los dos sótanos estaban los oficios, relacionados con la comida y mobiliario y tapicería. La planta baja era para los ministerios, en la planta principal vivían los reyes y las dos últimas eran las viviendas para criados”, explica el responsable de investigación, en la fase previa de un libro que analizará esto mismo, la vida en el Palacio Real.

A nadie sorprende, por contra, la diferencia de calidad, espacio y recursos de unos y otros habitantes en un laberíntico edificio con hasta 65 escaleras... prácticamente limitadas cada una de ellas a un grupo. De hecho, añade Sancho, "había una escalera principal solo para el rey”.