Marruecos se lava las manos sobre Ceuta:  ve "racismo" en las críticas a su gestión y lanza dudas sobre la capacidad de España

Marruecos niega haber tenido responsabilidad propia en la crisis migratoria masiva vivida en los últimos días en Ceuta. El flujo repentino de alrededor de 50.000 personas procedentes del país marroquí hacia la ciudad española es una cuestión de "responsabilidad compartida" entre los países afectados y hasta de la propia Unión Europea.

Este es el relato que fuentes del Gobierno de Marruecos han querido transmitir a Europa Press, en respuesta a las acusaciones de haber alimentado la oleada de irregulares hacia la frontera española. Para Rabat, no se ha actuado bajo "presiones ni chantaje" y tampoco ha habido "reducción" de vigilancia.

Hay cero autocrítica. Lo que sí hay es críticas al resto del mundo. Las primeras, en forma de "decepción" por las críticas de personas, partidos y países, a los que acusa de "instrumentalizar" la crisis por intereses electorales.

Testimonios confidenciales de la diplomacia marroquí insisten en que su país se ha comportado "siempre como un actor responsable y soberano" así como un "aliado fiable" de España. Desde el lado norteafricano no quieren entrar en polémicas, como la exigencia de Margarita Robles de que asuman responsabilidades y explicaciones. Al respecto, directamente cargan las culpas y siembran dudas sobre la capacidad de España a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo.

Dicho postulado señalaba que la ley española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente, lo que para Rabat supone la "caída" del dispositivo de "disuasión" que manejaba Moncloa. A su juicio, el fallo del Supremo ha provocado un efecto llamada bajo el precepto "venid y si llegáis, se os protegerá".

Las fuentes marroquíes no han dudado en apoyarse en la explicación dada por Pedro Sánchez, quien culpó a las mafias de tráfico humano, que han "explotado" el efecto de la sentencia, de la que no le correspondía a Marruecos prepararse, apuntan.

Lo que sí toma en primera persona el Gobierno alauíta es lo que llaman "decepción" por "los comentarios de actores políticos españoles y europeos" críticos con la gestión, un reproche que aseguran "no es con el Gobierno de Sánchez".

Para el Ejecutivo nacional, las críticas vertidas contra Marruecos dan "vergüenza" por tener una visión "racista" de la migración bajo la excusa del "contexto electoral interno" que se vive en algunos estados de la UE.