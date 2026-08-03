Ayuso llega a Pelayos de la Presa y lo que le suelta un vecino afectado por el incendio arrasa: "Llevo 20 años viendo cómo se manifiestan los forestales"

Isabel Díaz Ayuso ha sido el centro de la polémica estas últimas semanas por el ático comprado y puesto a la venta más tarde por la Comunidad de Madrid. En un principio, la compra se debía a su uso "temporal" como oficina debido a las obras de la Real Casa de Correos.

El pasado domingo, el Ejecutivo regional justificó la venta asegurando que el dinero recaudado se destinaría a las víctimas de los incendios que han asolado Ávila y la Comunidad de Madrid: "Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía y con estos 20 ó 22 millones de euros vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste".

A su llegada a Pelayos de la Presa, donde había un Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI), un vecino de la zona se dirigió a la presidenta madrileña y las cámaras de televisión captaron todo lo que dijo, arrasando después en redes sociales. Lo ha compartido la usuaria de la red social X @maria_LAtatus.

"A mí también me gusta la fruta, pero se me ha quemado"

Una vez el hombre vio llegar a Ayuso, le gritó: "A mí también me gusta la fruta, presidenta, pero se me ha quemado". Después, le recordó que lleva 20 años viendo "cómo se manifiestan los forestales". "Gracias por su visita", añade después con refinada ironía".

"Vamos a ver si la próxima vez traéis algo hecho. ¡Inútiles! ¡Sois una banda de inútiles! ¡Sois una puta banda de inútiles! ¡Y lleváis 20 años siendo unos inútiles! ¡Gracias por su visita, presidenta! Me voy a por la fruta, que se me ha quemado", ha gritado un hombre con gafas de sol, al que la policía no tardó en acercarse y apartar del corrillo de vecinos y periodistas que se había formado frente al PATI.

Las reacciones no tardaron en llegar y muchos se fijaron precisamente en la rapidez con la que las autoridades apartaron al hombre: "Hay tanta libertad en Madrid que, como se te ocurra chillarle a Ayuso, la policía va a por ti".

"¿Por qué va la Guardia Civil y la Policía Nacional del tirón a retirarlo? Parece que solo les gusta el cántico si al perro [Pedro Sánchez", ha expresado el usuario Álvaro Martín.