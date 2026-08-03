Lo que dice 'The Guardian' sobre Sánchez y Ceuta dará la vuelta al mundo: "En lugar de señalar a España, los líderes europeos deberían mostrarle su solidaridad"

Ceuta ha vivido unos días muy difíciles tras una grave crisis migratoria después de que cerca de 50.000 personas llegaran a la ciudad autónoma desde Marruecos. Dos días de tensión absoluta y con toda una oposición de derecha y extrema derecha señalando al Gobierno de Pedro Sánchez.

Es ahí donde recae el error, según el prestigioso diario británico The Guardian, uno de los medios más influyentes y respetados del planeta, que ha publicado un editorial de opinión sobre todos los sucesos que han acontecido en Ceuta, con un titular más que llamativo: "El caos y la tragedia son instrumentalizados por la extrema derecha".

El citado periódico defiende que, en lugar de "señalar con el dedo" a España, los líderes de la Unión Europea, en un mensaje claro a Giorgia Meloni, primera ministra italiana, deberían "mostrar solidaridad con su presidente, Pedro Sánchez".

"El gobierno estaba totalmente desprevenido"

Hasta el momento, 72 personas han muerto durante la travesía hasta Ceuta, "la mayoría ahogadas o aplastadas", pero critican que la magnitud de esta tragedia humana fue manchada por Donald Trump al calificarla de "invasión".

"Los políticos europeos explotan la crisis para sus propios fines", señala. Por ello, advierten de que es absolutamente necesario comprender los motivos de este "impactante episodio" en el que los bulos y la desinformación en redes sociales han jugado un importante papel.

"El gobierno español, distraído por la necesidad de combatir los incendios forestales, estaba totalmente desprevenido. Sin embargo, la gran mayoría que cruzaron a Ceuta regresaron voluntariamente al otro lado en 48 horas, algunos tras haber expresado a la prensa su descontento con la falta de trabajo, salarios dignos y perspectivas en sus países de origen", relata.

Meloni, una reacción tan "predecible" como "desalentadora"

Una respuesta como la de Giorgia Meloni, la de romper el acuerdo Schengen con España, para The Guardian es tan "predecible" como "desalentadora": "En una reacción exagerada y teatral, intentó demostrar su postura inflexible sobre la migración irregular, a pesar de que Ceuta nunca ha formado parte de Schengen e Italia y España no comparten frontera".

"La retórica exagerada y las acusaciones mutuas solo socavarán la solidaridad entre las naciones europeas y obstaculizarán los intentos de abordar eficazmente los desafíos de la migración", ha sentenciado el medio.