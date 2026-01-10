Este hábito japonés para sentirse bien en casa encanta incluso a los microbiólogos: "El 60% de las partículas de interior vienen de fuera y traen metales tóxicos"

Hay un hábito japonés para sentirse bien en casa que le encanta incluso a los microbiólogos. Se trata de quitarse los zapatos al entrar. Vaya por delante que los que lo ponemos en práctica, cada vez que vamos a otra casa y no se quitan los zapatos, nos da bastante toc. Pero ahora se confirma que no es sólo cuestión de gustos, sino también de un hábito saludable para tu hogar.

Tal y como ha informado la versión italiana de Vogue, si viajas a Japón y visitas cualquier hogar, te vas a encontrar con un escaloncito nada más entrar. Esa zona es la destinada a poder quitarte las zapatillas y ponerte unas de andar por casa, más cómodas y, sobre todo, más limpias.

En el país oriental, rinde el orden por excelencia. Ya sea por la limpieza en sus calles, por la forma en la que está colocado todo, hasta en un supermercado, pero no está hecho así por azar.

Es la misma receta que lleva años desarrollando Marie Kondo, el orden en el hogar es una especia de orden mental. Pero volvamos al tema de los zapatos, porque para los expertos es más importante de lo que parece.

Un simple, pero importante gesto

La zona de entrada de las casas japonesas es conocida como genkan, un lugar en el que se separa el interior del hogar con el exterior de la calle. Es el lugar en el que se ponen y se quitan los zapatos.

Estas son sus principales características:

El recibidor está caracterizado por tener un suelo hundido y un escalón.

Ahí es donde se quitan las zapatillas de la calle y se ponen las uwabaki , o zapatillas de interior.

, o zapatillas de interior. El propósito es el de mantener el hogar limpio y libre de bacterias.

También suele incluir, si el tamaño lo permite, un armario para poder guardar los zapatos, así como un lugar para sentarse y calzarse.

Según ha explicado Alicia Martínez, @aly_deco_home en redes sociales, ella "antes de cruzar el umbral", se quita los zapatos y se pone "las zapatillas, para no pisar el suelo, y luego guardo los zapatos en el zapatero".

"Guardar la chaqueta en el armario nada más llegar a casa es un hábito pequeño pero poderoso que contribuye al orden diario. Y evitar el desorden en casa ahorra tiempo", ha razonado.

Los microbiólogos lo recomiendan

El fin último y principal es que hasta los microbiólogos consideran que es una acción que nos puede ayudar mucho en el aspecto higiénico. Un estudio publicado en el año 2023 en Environmental Research, así lo fomenta.

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Macquarie en Sídney (Australia) aseguró que la mayoría de las partículas en interiores, el 60%, "provenían de entornos exteriores". "Los niveles elevados de polvo en interiores (Cu y Zn) se asociaron con la renovación y el deterioro de la pintura", destacó también.