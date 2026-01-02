Chris Fletcher, maestro destilador: "Debemos a nuestros consumidores ser abiertos y honestos sobre el producto que disfrutan"

Al igual que los enólogos de las bodega vinícolas, los maestros destiladores son una especie de alquimistas que manejan la química, la física, la astrología, el misticismo, la filosofía... para conseguir el mejor de los licores. En el caso de Chris Fletcher, el mejor whisky.

Él es Maestro Destilador en Jack Daniel's, donde llegó como guía turístico durante sus años universitarios y donde comenzó a aprender de su abuelo, destilador, Frank "Frog" Bobo, y otros empleados con décadas de experiencia. Hasta que se licenció en químicas y comenzó a caminar por sí solo.

¿Cómo y cuándo decide convertirse en maestro destilador? Comenzaste siendo guía turístico en Jack Daniel's donde tu abuelo ya era destilador.

No decidí convertirme en destilador hasta después de comenzar a trabajar a tiempo completo en la empresa como químico en el departamento de Investigación y Desarrollo. Durante ese tiempo, me sentí cada vez más atraído por el proceso de producción en la destilería y me di cuenta de que quería enfocar mi carrera en ese ámbito.

En España tenemos mucha cultura de vino y conocemos bien la figura del enólogo. ¿El maestro destilador es casi como un perfumista, un experto en alambiques, aromas, tostados...?

Aunque oler y catar el whisky son partes importantes del trabajo de un productor de whisky, comprender todo el proceso de transformar el grano, el agua y la madera en whisky es aún más esencial. Gran parte de mi enfoque está en producir de forma constante un destilado de alta calidad y en llenar nuestros nuevos barriles de roble carbonizado para su envejecimiento. Una vez que el whisky está en el barril, no hay nada que podamos hacer para alterarlo o cambiarlo: todo lo que podemos hacer es esperar.

¿Cuál es la fase de producción más importante, en la que el maestro destilador es una figura fundamental? La molienda, la maceración, la fermentación, la destilación, el madurado, el envejecimiento...

En mi opinión, la fermentación es la etapa más importante. Es aquí donde se crea el destilado y donde se establece el perfil de sabor fundamental. Todas las bebidas alcohólicas se elaboran mediante la fermentación de una fuente de azúcar por parte de la levadura; en el caso del whisky, ese azúcar proviene de los granos. Garantizar granos de alta calidad —y, en el caso de Jack Daniel’s, utilizar una cepa de levadura que se remonta a generaciones— nos ayuda a producir de forma constante el whisky de alta calidad que nuestros consumidores esperan. Sin una fermentación consistente, el resto del proceso se dedicaría a intentar corregir o disimular problemas que deberían haberse resuelto en esta etapa

¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo?

Saber que nuestro whiskey que se hace en Lynchburg, Tennessee, se consume y es disfrutado por personas de todo el mundo.

Ahora está al frente de una de las destilerías más importantes y conocidas del mundo. ¿Cuánto pesa esa responsabilidad? ¿Hacia dónde se dirigen sus proyectos en ella?

Una de las mayores ventajas que tenemos en Jack Daniel’s es el conocimiento generacional dentro de nuestro equipo de elaboración de whisky. En muchos casos, nuestros maestros destiladores provienen de familias que han estado elaborando nuestro whisky durante décadas, del mismo modo que mi abuelo fue destilador. Creo sinceramente que contamos con el mejor equipo del sector, y el orgullo y la continuidad que aportan a su trabajo hacen que mi labor como Maestro Destilador sea mucho más fácil.

Por último, me gustaría saber o que nos diese algunos consejos para reconocer un buen whiskey y para saborearlo en todo su esplendor.

Mi mayor consejo es hacer preguntas. Como productor de whisky, disfruto compartiendo cada detalle de cómo elaboramos nuestro whisky aquí en Lynchburg: desde los granos que utilizamos hasta la levadura, los alambiques y los barriles. Creo que cuanto más entiendan las personas nuestro proceso de elaboración, más apreciarán lo que hay dentro de la botella. En el mercado actual del whisky, la transparencia a veces puede ser difícil de encontrar, y como destiladores, debemos a nuestros consumidores ser abiertos y honestos sobre el producto que disfrutan.