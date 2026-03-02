Alberto, español en Dubái: "Salí un minuto a la calle y escuché cinco bombas en el aire a la vez. Me metí corriendo. Dije: 'Aquí no salgo'"

Explosiones en el cielo, defensas aéreas activadas y miles de viajeros atrapados. Consecuencias del ataque de EEUU e Israel a Irán. En cuestión de horas, Dubái y Abu Dabi han pasado de ser iconos de estabilidad y lujo a vivir su momento más delicado en décadas. Entre quienes lo están viviendo desde dentro está Alberto Romero, un joven turolense que llegó hace siete meses para emprender y que ahora se encuentra en pleno escenario de tensión regional.

"Salí un minuto a la calle y escuché cinco bombas en el aire a la vez. Me metí corriendo. Dije: 'Aquí no salgo'", relata en declaraciones a Hoy por Hoy Teruel de la Cadena SER., tras salir a la calle a ver la situación y oír "cinco explosiones a la vez".

Explosiones en el cielo y hoteles alcanzados



En las últimas horas, el cielo de Dubái se ha iluminado con detonaciones interceptadas por sistemas de defensa aérea. Según explica Romero, algunos proyectiles lograron impactar en hoteles y edificios del emirato.

Las autoridades locales pidieron a los residentes en plantas altas que descendieran a zonas bajas o sótanos por seguridad. "Nos dijeron que bajáramos inmediatamente. Y lo hicimos", cuenta.

Aunque el país está acostumbrado a tensiones en la región, escenas de este tipo son inéditas en los Emiratos Árabes Unidos, considerados uno de los entornos más seguros de Oriente Medio.

Aeropuerto paralizado y 20.000 viajeros bloqueados



El aeropuerto internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo en conexiones internacionales, ha quedado paralizado. Se estima que unas 20.000 personas permanecen bloqueadas en las terminales o en tránsito, aunque el gobierno se hará cargo de todos los costes, según confirmó el propio Alberto.

Las cancelaciones y desvíos de vuelos han afectado rutas hacia Europa, Asia y América. Las compañías aéreas operan con fuertes restricciones mientras se evalúa la seguridad del espacio aéreo.

Mientras tanto, los ciudadanos españoles residentes en Emiratos han recibido comunicaciones de la Embajada recomendando permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos innecesarios.

De emprender en remoto a vivir un conflicto



Alberto Romero, natural de Teruel, se instaló en Dubái el pasado junio para impulsar su empresa de automoción online. Su modelo de negocio funciona en remoto, con un equipo distribuido internacionalmente. Eligió el emirato por su ecosistema emprendedor y su fiscalidad favorable.

"No imaginaba verme en medio de algo así", admite. La situación ha alterado su rutina diaria. Las reuniones, que antes eran presenciales en espacios de coworking, ahora se realizan exclusivamente desde casa. El miedo, dice, es palpable entre la comunidad expatriada, aunque puntualiza que "el nivel de defensa es muy, muy bueno" y que "están muy preparados".

Añade que es "el país más seguro del mundo, pero ha pasado esto", con las consecuencias en el turismo y en los residentes. Espera "una recesión en el país", "un antes y un después porque esto no ha pasado nunca", reflexionando con "siempre hay un pero y nada es perfecto", con la idea que se tenía de Dubái como destino ideal.

Qué hará si la cosa se pone peor

Alberto ya tiene un plan si fuera mal: "coger un coche y conducir 10 horas hasta poder coger un vuelo", pero no cree que vaya a peor. Tiene otros contactos españoles que le van contando y viendo que la cosa no va a más, aunque en su familia "están muy preocupados".

Añade que también se han bloqueado las transferencias, aunque sí funcionan los cajeros, en una zona tan financiera. Eso sí, "no hay problemas de abastecimiento", incluida la comida.

No obstante, Alberto no se arrepiente por haber apostado por Dubái, donde asegura se trabaja mucho y con mentalidad contraria a la de España, según deja caer, en cuanto a actitud, mandando un mensaje para cambiar de vida: "Ir a por todas", para quienes buscan emprender.

Un país en alerta y un conflicto de fondo



Las explosiones se producen en el marco de la escalada regional tras los ataques cruzados entre EEUU, Israel e Irán. Emiratos Árabes Unidos, que alberga instalaciones estratégicas y mantiene estrechas relaciones con Washington, se ha convertido en objetivo indirecto.

Aunque las autoridades emiratíes no han detallado oficialmente todos los daños, sí han confirmado la activación de sistemas defensivos y el refuerzo de la seguridad en infraestructuras críticas. El Gobierno insiste en que la situación está bajo control, pero la incertidumbre se mantiene.

Mientras tanto, como Alberto, miles de residentes extranjeros viven horas de tensión en un país que hasta ahora había permanecido al margen directo de los enfrentamientos militares.