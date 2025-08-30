El restaurante oculto en cuevas subterráneas de Madrid que llamó la atención mundial y comer cuesta menos de lo que crees

A la hora de elegir un restaurante donde disfrutar de una buena comida entran en juego diversos factores que van más allá del menú. Aunque el rigor culinario y la variedad en la carta suelen ser lo más determinante, la elección también se basa en otros elementos clave como la estética del lugar, su ambiente acogedor e incluso su ubicación. Estos detalles pueden transformar una simple salida a comer en una excursión inolvidable.

A lo largo de la historia, las cuevas han servido de refugio, de templos sagrados y hasta de hogares. Hoy en día, se les ha otorgado otros usos cuanto menos sorprendentes, convirtiéndose en tabernas, museos o incluso hoteles. Este es el caso del Museo Mesón Cuevas del Vino, el restaurante que ocupa las cuevas subterráneas de Chinchón, en la Comunidad de Madrid, y que ha despertado la atención internacional.

Este peculiar mesón es toda una joya gastronómica y patrimonial, tanto que ha sido seleccionado entre los candidatos de los Restaurant & Bar Design Awards 2025 en la categoría de edificio patrimonial, que premia a establecimientos situados en entornos históricos. Esta es la principal competición internacional que reconoce el diseño de espacios de comida y bebida, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el 27 de octubre en Dubái.

Un mesón de cine

Lo que hoy es un emporio gastronómico y turístico nació como casa de labranza del siglo XVIII, donde se almacenaba aceite y vino. Aquí bodegas, lagares y un molino tricentenario conviven con comedores que suman más de 3.500 metros cuadrados, de los cuales más de 2.000 pueden visitarse como parte de la experiencia-museo del propio mesón. Ese valor patrimonial está reconocido oficialmente y la edificación está protegida por el Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Detrás de su fama no solo hay historia sino cocina, ya que el mesón presume de tener el horno de leña más grande de España, capaz de cocinar hasta 90 cazuelas a la vez, lo que le permite sostener su oferta de corderos y cochinillos a la brasa y otras recetas tradicionales con un marcado carácter castizo. Este horno consume alrededor de 25 toneladas de leña al año que aseguran servir exquisitos asados, pimientos, patatas panaderas e incluso tartas.

Ahora bien, ¿cuánto vale una comida en este ilustre establecimiento? El precio medio por persona ronda los 35 y 37 euros, sin incluir bebidas. Un coste más que asequible teniendo en cuenta que por aquí han pasado grandes estrellas de cine como Tom Holland, durante el rodaje de Uncharted (2022), Orson Welles Adrien Brody o José Sacristán, entre otros reconocidos de Hollywood.