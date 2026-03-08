Matteo Bassetti, divulgador médico y científico: "La melatonina es una hormona, no un caramelo; su uso indiscriminado sin consulta médica es el verdadero peligro"

Dormir bien va más allá de descansar por la noche. El sueño es necesario para el buen estado físico y mental de las personas. De hecho, cuando una persona duerme mal durante cierto tiempo se producen alteraciones físicas y mentales que pueden incluso derivar a una enfermedad.

El sueño cumple funciones clave para la salud física y mental ya que regula hormonas, refuerza el sistema inmunológico, consolida la memoria y permite una correcta recuperación del organismo. Sin embargo, cada vez más personas tienen dificultades para dormir, ya sea para conciliar el sueño o para mantenerlo durante la noche.

Este trastorno del sueño es el famoso insomnio. Es causado principalmente por estrés, ansiedad, depresión, malos hábitos de sueño y condiciones médicas como dolor crónico, apnea del sueño o reflujo. Otros factores incluyen el consumo de cafeína, nicotina, alcohol, ciertos medicamentos, cambios de horario o simplemente un entorno ruidoso o iluminado que impide el descanso.

Un trastorno que afecta a un tercio de la población

Según datos de la Universidad de Navarra, el insomnio se da en una tercera parte de la población (30%), siendo más frecuente en los ancianos, las mujeres y en personas con enfermedades psiquiátricas. La mayoría de los casos de insomnio tienen un inicio agudo, coincidiendo con situaciones de estrés, y tienden a cronificarse en el 60 % de los casos.

Ante esta situación hay numerosos métodos para intentar conciliar el sueño: técnicas de relajación, limitar la luz azul, cenas ligeras o evitar las siestas. Sin embargo, a veces no son suficientes debido al nivel de estrés y hay quien requiere a la química con gominolas de melatonina aunque su uso indiscriminado sin consulta médica no es nada recomendable.

La melatonina en niños

A pesar de que es más frecuente en adultos, el uso de melatonina en niños pequeños ha crecido, un estudio publicado en JAMA Network Open. Además, como indica el estudio "lo hace sin que se conozca su eficacia y sus efectos a largo plazo".

Aunque en aquellos menores con condiciones neurológicas como trastornos del espectro autista parece que estas gominolas pueden ayudar, los datos indican que en los últimos años se ha producido un aumento en las ventas de estos productos sin que se conozca su eficacia real y sus posibles consecuencias a largo plazo en niños pequeños con un desarrollo habitual.

De hecho, el director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Policlínico San Martino de Génova, Matteo Bassetti advierte de que "la melatonina no es un caramelo" ya que, según señala, esta hormona podría duplicar el riesgo de insuficiencia cardíaca.

El verdadero peligro de la melatonina

Los investigadores de un estudio recién presentado en una conferencia de la Asociación Estadounidense del Corazón analizaron datos de más de 130.000 personas con insomnio y los resultados dejan claro que quienes tomaron suplementos de melatonina durante un largo tiempo tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar problemas cardíacos.

El verdadero peligro, según cuenta el experto, es el uso indiscriminado sin consulta médica. Si se toman durante un tiempo prolongado y sin pausa, le enviamos a nuestro cuerpo una potente señal química que podría tener efectos secundarios a largo plazo que todavía están por descubrir.

Por ello, las 'gominolas del sueño' no están diseñadas para tomarse de por vida. La melatonina es útil, pero debe manejarse con cuidado. Si el insomnio no es algo puntual, el problema entonces no son los niveles bajos de melatonina, sino algo más que debería ser consultado con el médico.