Nuria Galicia, profesora de Filosofía, sobre la PAU: "Una respuesta incompleta en la última pregunta penaliza más que otra algo esquemática en las anteriores"

Damos la bienvenida al mes de junio. Y ello significa (más allá del inicio del calor asfixiante en muchos lugares de España) que ha llegado el momento en el que cientos de miles de alumnos se van a jugar su futuro en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026.

Son días de mucho estudio y también de muchos nervios. Y una de las mejores formas de tratar de mantener la calma es planificar cómo se van a afrontar los exámenes. Controlar los tiempos, leer bien qué es lo que piden las preguntas y revisar todo antes de entregar la prueba son aspectos que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la PAU.

El País ha elaborado un reportaje en el que han participado varios profesores que son o han sido correctores de estos exámenes. Los docentes han ofrecido algunos consejos para sacarle todo el rendimiento a los conocimientos adquiridos y obtener la mayor calificación posible.

En cuanto a la gestión del tiempo del examen, Nuria Galicia, profesora de Filosofía en Valladolid, ha recomendado a los alumnos que tomen medidas si ven que están elaborando una respuesta demasiado larga que podría dejarles sin tiempo para responder a otras preguntas. "Que la cierren con unas frases de resumen, aunque no hayan dicho todo lo que querían. Una respuesta incompleta en la última pregunta penaliza más que otra algo esquemática en las anteriores", ha asegurado.

Respecto a la forma de expresarse en los exámenes de la PAU 2026, la profesora de Filosofía ha destacado que los estudiantes deben utilizar "un vocabulario que conozcan y sepan manejar, y evitar las fórmulas coloquiales y las abreviaturas; en la prueba también se valora la madurez expresiva y la competencia comunicativa".

Por último, Nuria Galicia ha resaltado que es muy importante dedicar unos minutos a "comprobar que han respondido a todas las preguntas optativas y a corregir las faltas de ortografía".