La lección de Ucrania a la OTAN: los centros de mando de drones deben construirse 'lo más profundo posible' bajo tierra, según un alto cargo

La guerra en Ucrania suma un nuevo día en una realidad camino de los cuatro años y medio. Sin apenas novedades en el frente desde hace tiempo y con la paz lejos tras el fracaso de anteriores intentonas diplomáticas, las batallas siguen. También las 'lecciones' a nivel tecnológico y social.

Una de esas 'batallas' dentro de la sucesión de batallas es la que tiene que ver con los drones, grandes protagonistas del intercambio de ataques entre Ucrania y Rusia. No son pocas las potencias que fijan sus ojos en el desarrollo tecnológico de las aeronaves no tripuladas de Kiev.

Ahora, Ucrania es la que está marcando el paso en lo táctico a los miembros de la OTAN. Como explica a Business Insider Taras Berezovets, jefe del departamento de cooperación militar de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania.

En declaraciones al medio internacional, Berezovets reconoce que "esta guerra, especialmente en lo que respecta a la guerra con drones, es como un juego del gato y el ratón. Los rusos siempre están buscando la ubicación de nuestras unidades de drones". Casi siempre, sin éxito, cabe añadir.

El motivo, la habilidad técnica ucraniana de reubicar constantemente los centros de mando y operación de sus aeronaves no tripuladas. Algo que debe servir de ejemplo a "Occidente", como añade otra fuente militar de Kiev al mismo medio.

En su opinión, la OTAN haría bien en asegurarse de que sus futuras unidades y sus potenciales centros de mando sean móviles y, aún mejor, subterráneos para blindar aún más un sector clave en la guerra de hoy y del futuro. O, dicho de otra manera, la OTAN haría bien en empaparse de la operativa desarrollada por el ejército ucraniano.

La evolución de la guerra de agresión rusa es tal que los objetivos más buscados por parte de Moscú son, desde hace un tiempo, los pilotos de drones. Son, en palabras de Taras Berezovets, "los objetivos primordiales de las unidades rusas", que "están intentando matarlos", tanto a ellos como a los líderes de las unidades de drones.