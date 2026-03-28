Laura Varo, experta en orden y hogar, desmonta los mitos de la limpieza: "Las bacterias se nutren del jabón"

A todo el mundo le gusta tener la casa limpia y reluciente, libre de bacterias. Para ello, es importante priorizar la limpieza diaria de superficies de alto contacto como son los pomos, interruptores y grifos. También hay que poner atención a la desinfección de cocinas y baños, donde proliferan los microbios.

Utilizar agua caliente, jabón, desinfectantes adecuados y ventilar diariamente son factores clave para eliminar patógenos y alérgenos. Sin embargo, hay que tener cuidado con qué productos utilizamos, la técnica que usamos y sobre todo no caer en mitos de limpieza.

De esto último se ha encargado la divulgadora y experta en limpieza y hogar, Laura Varo, quien ha desmentido uno a uno, cinco mitos de la limpieza. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram @ordena_t_ donde cuenta con más de 403 mil seguidores.

1. Mientras más jabón, más limpio

"Esto es totalmente falso, de hecho las bacterias se nutren del jabón, así que es muy importante que todo quede bien enjuagado", aconseja Laura. El exceso de jabón puede dejar restos pegajosos que atraen suciedad o hacen que las superficies se vean opacas.

Si no se aclaran bien, pueden alimentar bacterias o neutralizar desinfectantes posteriores. Es fundamental usar solo la cantidad recomendada y aclarar con abundante agua para evitar que la acumulación de producto comprometa la higiene.

2. El vinagre sirve para limpiarlo todo

Mucha gente afirma que el vinagre es antical y ecológico, y además se puede usar para cristales, grifos, mamparas, inodoros e incluso electrodomésticos. Sin embargo, según advierte la experta en limpieza, no sirve para todo: "Esto es falso ya que debido a su ácido podemos dañar diferentes superficies como el granito o la madera, entre otras".

3. Para quitar el polvo lo mejor es un plumero

"El plumero lo que hace es mover el polvo de un sitio a otro, pero no recogerlo", explica. Esta herramienta, mueve el polvo de los muebles hacia el aire o el suelo, provocando que se reasiente poco después. Para ella, lo mejor para limpiarlo es una bayeta de microfibra con un poco de limpiador y pasar el aspirador por el suelo para los restos que haya dejado el plumero.

4. Siempre hay que usar guantes en la limpieza

Aunque reconoce que esto es verdad, para ella es muy importante limpiarlos después. La táctica perfecta es hacerlo con un poco de vinagre, detergente, enjuagarlos bien y dejarlos secar. Además, aconseja que aunque se limpien hay que renovarlos constantemente.

5. La lejía es el mejor limpiador que existe

"La lejía es un gran desinfectante, bastante tóxico, pero no es un buen limpiador ya que puede dañar muchas superficies", aclara. Además, es un producto que resulta altamente tóxico y corrosivo. Por eso, ella recomienda utilizar otros productos desinfectantes y limpiadores menos dañinos.