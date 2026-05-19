Wallapop, Milanuncios y Vinted se inundan de supuestas ofertas de los relojes Swatch y Audemars Piguet: "Lo vendo con papeles y factura por 1.500 euros"

Los nuevos relojes que se están vendiendo en el mercado de segunda mano

Swatch y Audemars Piguet están vendiendo una nueva colección de relojes que ha despertado el interés de miles de personas.

Este pasado sábado, cuando salió a la venta, se produjeron disturbios en ciudades de todo el mundo. Hubo colas kilométricas en Barcelona, Madrid, Tokio o Nueva York. Y en Francia la policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Incluso Alba Carrillo se vio envuelta en la polémica. Después de varias horas esperando en la cola de una tienda de Madrid, se quedó sin reloj porque había menos existencias de las anunciadas.

¿Por qué tanta ansiedad por una colección de relojes? En este caso se unen dos circunstancias: por un lado, los aficionados a los relojes, que quieren hacerse con un diseño inspirado en los años 70, y por otro los que quiere aprovecharse del mercado de segunda mano para obtener grandes beneficios.

Los Royal Pop, que es como han bautizado Swatch y Audemars Piguet a esta colección, parten de un precio de entre 385 y 400 euros, pero al no haber demasiadas existencias su coste aumenta en plataformas de venta online. Además, también es previsible que los relojes se revaloricen con el tiempo.

Los Royal Pop ya se ven en plataformas de segunda mano

Teniendo en cuenta estos motivos, no sorprende que las ofertas en Wallapop, Vinted o Milanuncios hayan empezado a proliferar.

Echando un simple vistazo es posible encontrar más de cien anuncios entre las tres aplicaciones. Todos aseguran que se trata de uno de los relojes oficiales de la nueva colección. En las publicaciones destacan frases como: "Lo vendo con papeles y factura por 1.500 euros", "Se entrega con garantía sellada y recibo de compra", "Viene con su caja original", "Anuncio serio" o "Comprado el 18 de mayo en la tienda Swatch de Madrid".

Anuncio con las características del Royal Pop en una plataforma de segunda mano

La mayoría de los anuncios hacen referencia a que el reloj es original, aunque también se detallan sus prestaciones: "Correa de color claro", "Esfera con detalles", "Reloj exclusivo tipo colgante de la colección Royal Pop" o "Diseño octogonal" son varias de las características que se destacan. Otros también aseguran que está "sin estrenar".

Un anuncio del Royal Pop en una plataforma de segunda mano

Los precios oscilan entre los 900 y los 8.000 euros, aunque muchos de ellos se encuentran alrededor de los 1.500 euros.

Cuidado con las estafas

En este tipo de ocasiones es habitual que haya timos en las plataformas de segunda mano. No hay más que ver la elevada cantidad de anuncios del Royal Pop, cuando algunas tiendas ni siquiera llegaron a tener un centenar a la venta y otras se vieron obligadas a cerrar ante la avalancha de personas.

Además, la colección de Swatch y Audemars Piguet sigue a la venta por su precio de salida, es decir, un máximo de 400 euros, por lo que no resulta aconsejable hacer una compra por un coste que multiplica el valor real.

Wallapop enumera algunas claves que te servirán para reconocer intentos de estafa:

Te piden el número de teléfono o el mail como primera opción de contacto.

Te mandan un enlace por el chat de Wallapop simulando la compra.

Te dicen que envían productos o pagos fuera de Wallapop.

Te piden datos de tu tarjeta bancaria.

Se hacen pasar por un agente de Wallapop.

Aplica lo mismo al resto de webs de venta de segunda mano. Así podrás evitar que te engañen. Si quieres hacerte con uno de los Royal Pop, lo mejor es que acudas a una de las tiendas oficiales.