Los sociólogos coinciden: el método 5-3-1 es "un gran punto de partida" para mantener amistades y relaciones de calidad

"Un gran punto de partida". Así definen varios sociológos el método 5-3-1, el cual según defienden ayuda a mantener las amistades y relaciones de calidad, lo que a su vez contribuye al propio bienestar psicólogico de la persona y a reducir incluso el riesgo de sufrir depresión.

De hecho, un estudio elaborado por la Universidad de Harvard en 2023 que preguntó a los participantes qué había sido lo más importante de sus vidas demostró el valor que la amistad tiene en el ser humano después de que la mayoría de ellos destacasen sus vínculos, en vez de sus riquezas.

"No mencionaron haber ganado mucho dinero ni haber realizado una buena inversión; hablaron de sus relaciones, de las personas con las que podían contar, de quienes los habían apoyado en los momentos difíciles y de aquellos a quienes ellos mismos había consolado", afirma Robert Waldinger, quien publicó los hallazgos del estudio.

No solo eso, también ayuda a nivel cognitivo. Según un estudio citado por la publicación TF1 Info, las mujeres de edad avanzada que mantenían el contacto diario con sus amistades, reducían el riesgo de sufrir demencia en un 43%.

Es aquí dónde entra en juego el método 5-3-1, el cual se resume en intentar conectar con al menos cinco personas diferentes cada semana, mantener tres relaciones cercanas (como tomar un café o tener una cena) y dedicar una hora diaria a tener vínculos o tiempo de calidad (ya sea charlando o creando nuevas amistades).

"Si analizamos las investigaciones sobre el tiempo y la cantidad de relaciones que mantienen las personas que realmente prsperan, podemos afirmar que este método es un buen punto de partida", señala finalmente la socióloga de Harvard y especialista en vínculos sociales, Kasley Killiam.

Algunas ventajas de este método, según explica la autora de 'The Art and Science of Connection: Why Social Health is the Missing Key to Living Longer, Healthier, and Happier', son que alivia el estrés, refuerza la confianza y ayuda a establecer vínculos.

Otras cosas que recomienda hacer la experta para fortalecer la salud social son hacer un acto de bondad cada día, hablar por teléfono 10 minutos con algún amigo cercano o inscribirse en alguna actividad o deporte local.