Sanidad lanza varias indicaciones a tener en cuenta sobre la prohibición de estos productos cosméticos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, publicó hace unos días un aviso general sobre la prohibición del uso de los productos cosméticos con Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).

La AEMPS recoge lo que la normativa que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2025 en toda Europa impide que se sigan distribuyendo y usando los productos cosméticos que contengan dicha sustancia.

La prohibición está basada en el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 y en el Reglamento (UE) 2025/877. En ella se avisa de que el TPO fue incluido en la lista de sustancias potencialmente carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. El único objetivo de esta medida es el de proteger la salud humana.

"Esta medida es una muestra más de la capacidad de adaptación de la regulación para incorporar los nuevos desarrollos en materia de cosméticos y garantizar que cumplen siempre con los más altos estándares de seguridad gracias a su enfoque proactivo y al progreso técnico constante", recogen en el comunicado.

Hasta siete indicaciones

Ante las dudas que puedan surgir, desde la AEMPS han querido compartir una serie de indicaciones y recomendaciones para que las sigan tanto profesionales de la estética, como empresas y particulares.

La primera indicación, para aquellas personas que sean profesionales, es que deben dejar "de utilizar productos con TPO con clientes". A las empresas, les piden dejar de "introducir en el mercado y/o comercializar productos con TPO".

"Retire el stock restante de distribuidores y locales profesionales. Busque alternativas seguras en el mercado. Vigile futuras sustancias en debate, ya que las discusiones regulatorias suelen empezar con antelación (ej. marzo 2024 en el caso del TPO)", ha detallado en el comunicado a las compañías. Para cualquier usuario, la AEMPS también les ha recomendado que "si compró un producto con TPO antes del 1 de septiembre de 2025, se recomienda evitar su uso".