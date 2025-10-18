Un jubilado de 77 años ahorra 374.000 euros y ahora se arrepiente: "El tiempo no puede volver atrás"

Un hombre japonés de 67 años, conocido por el seudónimo de Suzuki, que se centró en ahorrar durante décadas, lo que incluía evitar el aire acondicionado y rechazar comidas en restaurantes, dice que ha lamentado estas decisiones después de que su esposa muriera, según ha publicado el South China Morning Post.

Suzuki nació en una familia humilde y empezó a ganar dinero mientras aún estaba en secundaria, trabajando a tiempo parcial en restaurantes. Tras encontrar un trabajo estable, alquiló un apartamento barato lejos de la oficina, quería empezar a ahorrar.

Cocinaba para sí mismo y llevaba una tartera al trabajo todos los días, generalmente con legumbres y pollo. Vivió una vida extremadamente limitada durante años. En incluso para ahorrar electricidad apenas usaba el aire acondicionado. Viajaba a pie o en bicicleta y nunca comía en un restaurante.

Su esposa, que era una compañera de su trabajo, conocía bien su carácter. Tras el nacimiento de su hijo, Suzuki admite que ya no era tan estricto con los ahorros como antes. La principal actividad de ocio de la familia era hacer picnics en los parques cercanos. Si necesitaban ir a otro sitio, Suzuki siempre elegía la ruta más barata. No compró una casa ni un coche. Gracias a su disciplina, logró amasar 35 millones de yenes (unos 206.000 euros). A los 60 años, retiró parte de su fondo de jubilación para invertirlo, y ahora tiene un patrimonio neto estimado de 65 millones de yenes (unos 380.000 euros).

"Este dinero es una garantía para emergencias y para mi vejez", dijo Suzuki. Sin embargo, poco después de jubilarse, a su esposa le diagnosticaron una enfermedad grave y murió a la edad de 66 años. "Me hubiera gustado que hubiéramos viajado más juntos y comido en restaurantes", dijo Suzuki. "Pero el tiempo no puede volver atrás. ¿Qué sentido tiene vivir cuando lo único que te queda es dinero?"

Suzuki no es el único japonés que ha contado la gran cantidad que ha ahorrado durante su vida. El pasado año, otro hombre, de 45 años, contó a los medios locales que por vivir tan austeramente durante más de 20 años había logrando ahorrar 135 millones de yenes (aproximadamente 780.500 euros). Sus comidas consistían en una ciruela encurtida, verduras saladas y un tazón de arroz y, a veces, la cena consistía simplemente en una bebida energética que conseguía con puntos gratis en tiendas de conveniencia.