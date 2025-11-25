La cocina española refuerza sus grandes restaurantes: todos los 3 Estrellas Michelín renuevan sus máximos galardones
Cinco nuevos restaurantes se suman a la lista de 'biestrellados' en la Guía Michelin 2026, que ha celebrado su gala en Málaga.
La gran noche de la cocina española ya tiene su postre más codiciado. Málaga se ha vestido de gala para una cita llena de 'fundamento' y de premios para las principales figuras de la gastronomía nacional. La Gala Michelin 2026, presentada por Jesús Vázquez, ha dejado una 'lluvia' de Estrellas Michelin con varios grandes triunfadores. En concreto, los 16 que ya obtuvieron los máximos honores el pasado año.
También ha habido espacio destacado para 5 nuevos restaurantes que alcanzan las dos Estrellas Michelín, mientras que otros 25 se estrenan con una.
Los tres Estrellas Michelin
La noche fue plena de alegrías, porque los 16 'triestrellados' que ya lo fueron en 2025 han mantenido los máximos honores para la Guía de 2026. Estos son los restaurantes y chefs protagonistas:
- ABaC, de Jordi Cruz (Barcelona);
- Akelarre, de Pedro Subijana (San Sebastián);
- Aponiente, de Ángel León (Puerto de Santa María);
- Arzak, de Elena Arzak (San Sebastián);
- Atrio, de Toño Pérez (Cáceres);
- Azurmendi, de Eneko Atxa (Larrabetzu, Vizcaya);
- Casa Marcial, de Nacho y Esther Manzano y Jesús Sánchez (Arriondas, Asturias);
- Cocina Hermanos Torres, de Javier y Sergio Torres (Barcelona).
- Cenador de Amós, de Jesús Sánchez (Villaverde de Pontones, Cantabria).
- Disfrutar, de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Barcelona).
- DiverXO, de Dabiz Muñoz (Madrid).
- El Celler de Can Roca, de Joan Roca (Girona).
- Martín Berasategui, de Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Guipúzcoa).
- Lasarte, de Paolo Casagrande y Martin Berasategui (Barcelona).
- Noor, de Paco Morales (Córdoba).
- Quique Dacosta, de Quique Dacosta (Denia, Alicante).
Los nuevos dos Estrellas Michelin
Los cinco 'biestrellados' tienen mayoritariamente aire catalán, pues cuatro de ellos provienen de la comunidad catalana. Los reconocidos con la segunda estrella son
Aleia, de Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya (Barcelona).
La Boscana, de Joel Castañé (Bellvís, Lleida).
Mont Bar, de Francisco José Agudo (Barcelona).
Ramón Freixa Atelier, de Ramón Freixa (Madrid).
Enigma, de Albert Adrià (Barcelona).
Los nuevos restaurante con una Estrella Michelin
25 restaurantes han abierto la parte clave de la gala con la codiciada primera Estrella Michelin. Un premio que, como el Gordo de la Lotería de Navidad, ha estado 'muy repartido' por casi toda España.
Esta es la nómina completa de los nuevos 'uniestrellados':
- El Taller, de Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Canarias).
- Faralá, de Cristina Jiménez (Granada).
- Haydée, de Víctor Suárez (Adeje, Canarias).
- Mare, de Juan Viu (Cádiz).
- Ochando, de Juan Carlos Ochando y Elena Pérez (Los Rosales, Sevilla).
- Palodú, de Cristina Cánovas y Diego Aguilar (Málaga).
- Recomiendo, de Periko Ortega (Córdoba).
- Barahonda, de Alejandro Ibáñez (Yecla, Murcia).
- Kamikaze, de Enric Buendía (Barcelona).
- Llavor, de Jorge Lengua (Oropesa del Mar, Castellón).
- Rubén Miralles, de Rubén Millares (Vinaroz, Castellón).
- Scapar, de Koichi Kuwabara (Barcelona).
- Simposio, de Roger Julián (San Antonio de Benagéber (Valencia).
- Ancestral, de Víctor Infantes y Saúl González (Pozuelo de Alarcón, Madrid).
- Bakea, de Alatz Bilbao (Mungia, Vizcaya).
- Casa Rubén, de Rubén Coronas (Tella, Huesca).
- EMi, de Rubén Hernández Mosquero (Madrid).
- Èter, de los hermanos Tofé (Madrid).
- Islares, de Julen Bergantiños (Bilbao).
- Itzuli, de Íñigo Lavado (San Sebastián).
- La Revelía, de Fernando González (Amorebieta, Guipúzcoa).
- Miguel González, de Miguel González (Ourense).
- Pico Velasco, de Nacho Solana (Carasa, Cantabria).
- Regueiro, de Diego Fernández (Tox, Asturias).
- Vértigo, de Rafa Centeno, en Sober (Lugo).