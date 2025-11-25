La cocina española refuerza sus grandes restaurantes: todos los 3 Estrellas Michelín renuevan sus máximos galardones

Arranque de la gala de la Guia Michelin 2026, en Málaga

La gran noche de la cocina española ya tiene su postre más codiciado. Málaga se ha vestido de gala para una cita llena de 'fundamento' y de premios para las principales figuras de la gastronomía nacional. La Gala Michelin 2026, presentada por Jesús Vázquez, ha dejado una 'lluvia' de Estrellas Michelin con varios grandes triunfadores. En concreto, los 16 que ya obtuvieron los máximos honores el pasado año.

También ha habido espacio destacado para 5 nuevos restaurantes que alcanzan las dos Estrellas Michelín, mientras que otros 25 se estrenan con una.

Los tres Estrellas Michelin

La noche fue plena de alegrías, porque los 16 'triestrellados' que ya lo fueron en 2025 han mantenido los máximos honores para la Guía de 2026. Estos son los restaurantes y chefs protagonistas:

ABaC , de Jordi Cruz (Barcelona);

, de Jordi Cruz (Barcelona); Akelarre , de Pedro Subijana (San Sebastián);

, de Pedro Subijana (San Sebastián); Aponiente , de Ángel León (Puerto de Santa María);

, de Ángel León (Puerto de Santa María); Arzak , de Elena Arzak (San Sebastián);

, de Elena Arzak (San Sebastián); Atrio , de Toño Pérez (Cáceres);

, de Toño Pérez (Cáceres); Azurmendi , de Eneko Atxa (Larrabetzu, Vizcaya);

, de Eneko Atxa (Larrabetzu, Vizcaya); Casa Marcial , de Nacho y Esther Manzano y Jesús Sánchez (Arriondas, Asturias);

, de Nacho y Esther Manzano y Jesús Sánchez (Arriondas, Asturias); Cocina Hermanos Torres , de Javier y Sergio Torres (Barcelona).

, de Javier y Sergio Torres (Barcelona). Cenador de Amós , de Jesús Sánchez (Villaverde de Pontones, Cantabria).

, de Jesús Sánchez (Villaverde de Pontones, Cantabria). Disfrutar , de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Barcelona).

, de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Barcelona). DiverXO , de Dabiz Muñoz (Madrid).

, de (Madrid). El Celler de Can Roca , de Joan Roca (Girona).

, de Joan Roca (Girona). Martín Berasategui , de Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Guipúzcoa).

, de Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Guipúzcoa). Lasarte, de Paolo Casagrande y Martin Berasategui (Barcelona).

de Paolo Casagrande y Martin Berasategui (Barcelona). Noor , de Paco Morales (Córdoba).

, de Paco Morales (Córdoba). Quique Dacosta, de Quique Dacosta (Denia, Alicante).

Los nuevos dos Estrellas Michelin

Los cinco 'biestrellados' tienen mayoritariamente aire catalán, pues cuatro de ellos provienen de la comunidad catalana. Los reconocidos con la segunda estrella son

Aleia, de Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya (Barcelona).

La Boscana, de Joel Castañé (Bellvís, Lleida).

Mont Bar, de Francisco José Agudo (Barcelona).

Ramón Freixa Atelier, de Ramón Freixa (Madrid).

Enigma, de Albert Adrià (Barcelona).

Los nuevos restaurante con una Estrella Michelin

25 restaurantes han abierto la parte clave de la gala con la codiciada primera Estrella Michelin. Un premio que, como el Gordo de la Lotería de Navidad, ha estado 'muy repartido' por casi toda España.

Esta es la nómina completa de los nuevos 'uniestrellados':