Froilán se pronuncia por primera vez sobre las menciones del rey Juan Carlos en sus memorias

Las memorias del rey Juan Carlos, bajo el título de Reconciliación, no dejan de dar que hablar. A pesar de que no llegarán a España bajo el sello Planeta hasta el próximo 3 de diciembre, la pasada semana ya vieron la luz en Francia y se pudieron conocer algunas de las declaraciones y los detalles de las mismas.

En ellas, no deja especialmente bien a la reina Letizia y también tiene palabras para el rey Felipe VI, pero también tiene palabras de cariño para la reina Sofía y para también para sus hijas, las infantas Elena y Cristina y también para su nieto, considerado como predilecto, Felipe Juan Froilán, que además vive cerca de él en Abu Dabi.

De hecho, a Froilán le dedica una serie de consejos sobre la vida y admite que ha tratado de servirle como referente y conducirle tras protagonizar numerosos sucesos y llevar "una vida desordenada".

"Alimentaba la crónica de sucesos por su comportamiento poco ejemplar: iba de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, se veía envuelto en peleas y malas compañías. Estaba abandonado a su suerte. ¡Qué desperdicio! Me entristecía mucho", señala el emérito.

No obstante, desde que vive con él en Abu Dabi su relación se ha estrechado aún más. "Me queda una satisfacción que ilumina mi día a día. Hoy tengo la suerte de poder contar con la presencia del mayor de mis nietos, Felipe, el primer hijo de mi hija Elena, de quien soy padrino. Este apuesto joven de 24 años llegó a Abu Dabi en febrero de 2023", señala.

De hecho, recuerda en sus páginas que en su estancia en el país árabe, mientras trabajaba en la organización de la COP28 empezó a llevar una "vida sana y recta". Según su abuelo, "empezó a hacer deporte y régimen y se dedicó intensamente a su trabajo" pero recibió del emérito consejos de "vestimenta" e incluso de cocina como que hiciese "huevos fritos".

Ahora, Froilán se ha pronunciado sobre las cariñosas palabras de Juan Carlos ante los reporteros del programa de Telecinco El tiempo justo. "Los elogios de un abuelo siempre son bonitos", ha señalado ante las cámaras en el aeropuerto cuando se disponía a volver al país árabe. Sobre los consejos recibidos, el hijo mayor de la infanta Elena ha recalcado que se "ayudan mutuamente como cualquier familia".