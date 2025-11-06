Juan Carlos I dice que da consejos a Froilán sobre cómo freír huevos y Antón Losada responde dándole la puntilla 

El politólogo Antón Losada, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en gestión pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sorprendido con la reacción que ha tenido tras conocerse la parte de las memorias que Juan Carlos I dedica a uno de sus nietos, Felipe Juan Froilán.

En ese libro, titulado Reconciliación, el rey emérito asegura sobre Froilán que "el divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad parental lo llevaron a una vida desordenada".

"Alimentaba la crónica de sucesos por su comportamiento poco ejemplar: iba de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, se veía envuelto en peleas y malas compañías. Estaba abandonado a su suerte. ¡Qué desperdicio! Me entristecía mucho", reconoce.

Todo eso, dice Juan Carlos I, cambió cuando su nieto se fue a vivir con él a Abu Dabi: "Me queda una satisfacción que ilumina mi día a día. Hoy tengo la suerte de poder contar con la presencia del mayor de mis nietos, Felipe, el primer hijo de mi hija Elena, de quien soy padrino. Este apuesto joven de 24 años llegó a Abu Dabi en febrero de 2023".

"Hazte huevos fritos, son buenos y fáciles"

"En un día se acomodó a una vida sana y recta. Empezó a hacer deporte y régimen. Se dedicó intensamente a su trabajo. Se ocupaba de la logística de la COP28. Era el primero en llegar al despacho y el último en marcharse", celebra el emérito, que presume de darle consejos de vestimenta -"en vano"- y de cocina: "Hazte huevos fritos, son buenos y fáciles. No olvides poner un poco de aceite de oliva cuanto calientes la sartén".

Antón Losada ha reaccionado en Malas Lenguas, de TVE, con contundencia a esta última parte: "Yo sí tengo un consejo para Froilán. No tengo nada en contra de que le haga caso a su abuelo en cuestiones que tengan que ver con el código de etiqueta, en cuestiones de navegación, en cuestiones de vida sentimental, pero por favor, Froilán, en materia fiscal aléjate de los consejos del emérito porque seguramente los consejos del emérito te acaben sentando muy cerca de donde puede acabar o va a acabar sentado Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso".

"Mantente alejado de los consejos que te dé tu abuelo"

"Entonces, en todo lo que sea materia fiscal, mantente alejado de los consejos que te dé tu abuelo. Más bien cualquier consejo que te dé tu abuelo en materia fiscal haz exactamente lo contrario si quieres evitar problemas con la ley", ha subrayado.

Losada también ha respondido con mucha ironía a eso de que "el divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad parental" condujeron a Froilán a "una vida desordenada".

"Siempre es triste ver una familia desestructurada, en la que falta una figura de autoridad que sea capaz de establecer unos valores sólidos, que sea capaz de mantener una disciplina, un código de conducta incluso te lleva a plantearte si no sería mejor que intervinieran los servicios sociales, que a veces es la mejor solución, a veces la única solución ante casos de familias desestructuradas", ha dejado caer.