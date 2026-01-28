Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Haakon de Noruega sorprende al anunciar los planes de Mette-Marit de Noruega ante el juicio contra su hijo Marius Borg Høiby
Haakon de Noruega sorprende al anunciar los planes de Mette-Marit de Noruega ante el juicio contra su hijo Marius Borg Høiby

El príncipe heredero emitió un comunicado y ofreció unas declaraciones ante la prensa para dejar claras una serie de cuestiones.

Guillermo Álvarez Corrales
Haakon y Mette-Marit de Noruega en el Save the Children Peace Prize
Haakon y Mette-Marit de Noruega en el Save the Children Peace Prize

Entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2026 se celebrará en Oslo el juicio contra Marius Borg Høiby, al que se le acusa de 38 delitos, entre ellos violaciones. Si es declarado culpable podría ser sentenciado a una pena de hasta 16 años de prisión.

Ante la cercanía de la fecha, la casa real noruega movió ficha y emitió un comunicado firmado por el príncipe heredero Haakon, padrastro del acusado. Además, en la mañana del 28 de enero tenía dos actos, uno en solitario con motivo de la Conferencia Norad 2026, y otro en la Biblioteca de Fredrikstad al que le acompañaba Mette-Marit de Noruega. 

  Foto oficial de Haakon y Mette-Marit de Noruega

Aprovechó entre uno y otro para convocar a la prensa y despejar algunas dudas que pudieran surgir tras el comunicado. Lo hizo en solitario, evitando así que su mujer se expusiera ante los medios

Las palabras de empatía de Haakon de Noruega

"Pensamos mucho en todas las partes involucradas en este asunto. Esto les afecta a ellos, a sus familias y a quienes los aman. Nos preocupamos por ellos. Sabemos que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil". 

Haakon de Noruega en su discurso en el 25 aniversario de la Embajada Nórdica en Berlín
  Haakon de Noruega en su discurso.

Con estas palabras ha mostrado una empatía muy necesaria que también tuvo el rey Harald, mientras que Mette-Marit, cuando habló, calificó de injustas las críticas recibidas como padres.

Marius, una parte importante de la familia, pero no de la casa real

"Al mismo tiempo, es positivo saber que vivimos en un estado de derecho. Estoy seguro y confío en que los responsables del juicio trabajarán para garantizar que se lleve a cabo de la manera más ordenada, correcta y justa posible", añadió el príncipe heredero.

Harald y Sonia de Noruega, Marius Borg Høiby, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Haakon y Mette-Marit de Noruega en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega
  Harald y Sonia de Noruega, Marius Borg Høiby, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Haakon y Mette-Marit de Noruega en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega.

"Marius Borg Høiby no forma parte de la casa real y, en ese sentido, es libre. Le queremos, ya que es una parte importante de nuestra familia. Es ciudadano de Noruega y, por ello, tiene las mismas responsabilidades que todos los demás, pero también los mismos derechos", indicó Haakon, que recalca así que Marius es su hijastro y que no forma parte de la casa real.

El comunicado añadió que ni Haakon ni Mette-Marit van a estar presentes en las sesiones, mientras que el heredero añadió ante la prensa que van a seguir el caso a través de los medios de comunicación. "Tampoco tenemos previsto hacer comentarios ni declaraciones sobre el juicio durante el procedimiento".

Mette-Marit de Noruega se va de viaje durante el juicio

Por otro lado, añadió que "el trabajo y las funciones oficiales de la Familia Real continuarán durante el juicio". La sorpresa llegó al anunciar que "la princesa heredera ha planeado un viaje privado para las próximas semanas. Aún no ha decidido la duración completa". Es decir, Mette-Marit va a estar de viaje mientras juzgan a su hijo.

Mette-Marit de Noruega en la Visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron a Noruega
  La princesa heredera Mette-Marit de Noruega en un acto oficial en 2025.

Quizá se refugie con su madre, quizá con sus otros hijos. Ingrid Alexandra de Noruega estudia en Australia y en febrero debería volver, mientras que el príncipe Sverre Magnus ha vivido en Italia. También podría desplazarse a Estocolmo, donde reside su íntima amiga Victoria de Suecia, que siempre ha sido un gran apoyo para ella.

Además, al ser preguntado por cómo el caso contra su hijastro ha dañado la imagen de la monarquía, ha respondido que se trata de "un asunto difícil. Pero al mismo tiempo hay cosas que no puedo abordar directamente. Me concentro en las que sí puedo intervenir".

Guillermo Álvarez Corrales
