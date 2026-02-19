Descubren un tóxico "prohibido" en la orina del 92% de los niños y la culpa es de la crema solar que la UE no limitará hasta 2027

Un estudio de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente ha vuelto a poner el foco en el protector solar. Según sus análisis, un plastificante potencialmente perjudicial para la reproducción se ha detectado en la orina del 92% de los niños y adolescentes examinados.

La sustancia encontrada es el ftalato de mono-n-hexilo (MnHexP), un producto de degradación de otro plastificante que no está aprobado en la Unión Europea. Aun así, puede aparecer como contaminante durante el proceso de fabricación de ciertos filtros solares.

Presente en la mayoría de las muestras

El estudio analizó 259 muestras de orina de menores de entre seis y 17 años, recogidas entre abril y julio del año pasado. En 238 de ellas apareció el compuesto, lo que supone ese 92% de presencia.

Solo un pequeño porcentaje —alrededor del 1% de las muestras— superó el umbral de referencia fijado por los expertos, a partir del cual podrían esperarse efectos negativos para la salud.

El protector solar, principal sospechoso

No es la primera vez que se detecta este plastificante en estudios similares. Hace dos años, las autoridades alemanas ya lo encontraron tanto en niños de preescolar como en adultos, tal y como recogen en el diario alemán Welt. En ambos casos, el origen más probable también se situó en el uso de cremas solares.

El problema no es que el plastificante esté autorizado, sino que puede aparecer como residuo durante la producción de determinados filtros ultravioleta. Por eso, se recomienda eliminar cualquier fuente evitable de exposición.

Cambios… pero no hasta 2027

La Unión Europea prevé introducir límites más estrictos para este contaminante en los protectores solares. Sin embargo, la nueva normativa no entrará en vigor hasta enero de 2027.

Hasta entonces, la sustancia seguirá pudiendo aparecer en pequeñas cantidades como impureza técnica, aunque los niveles detectados en la mayoría de los casos se sitúan por debajo de los umbrales considerados peligrosos.

En cualquier caso, los especialistas recuerdan que la protección solar sigue siendo esencial para prevenir daños en la piel, por lo que la recomendación general es seguir usándola, pero prestando atención a la composición de los productos.