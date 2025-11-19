El reconocido pediatra Carlos González responde a si hay que obligar a los niños a comer fruta y verdura

La alimentación de los niños suele ser uno de los principales quebraderos de cabeza de los padres. A veces, porque tienen la sensación de que no comen la cantidad suficiente; otras, porque el niño sólo acepta ciertos alimentos y es tiquismiquis con el resto y, en otros casos, lo que sucede es que el pequeño no quiere ni ver la fruta o la verdura.

Ahí viene el dilema de si obligar al niño a tomarlas, poniendo por encima el beneficio que tienen para su organismo y crecimiento, o qué hacer si no para procurar que las coma.

En una entrevista en La Voz de la Salud, el pediatra Carlos González, autor de varios libros sobre crianza, salud y alimentación infantil y defensor de la educación respetuosa, el experto responde a si, cuando un hijo no come ni frutas ni verduras, si hay que obligarle a hacerlo.

"La mayor parte de los adultos en este país comen fatal. Por lo tanto, no podemos ir muy de chulitos aquí diciendo lo que tienen que comer los niños", reflexiona González.

Como argumenta, "es responsabilidad de los padres la comida entra en casa", porque "no entran refrescos azucarados si no los coges tú en el supermercado", por ejemplo.

"Si de lo que hay en casa, que se supone que lo has traído tú y por lo tanto debe ser sano, tu hijo un día decide que quiere mucho huevo duro, pero no quiere nada de yogur, y al cabo de tres días decide que lo que quiere es mucho plátano, está en su perfecto derecho", apunta.