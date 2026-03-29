Los dermatólogos coinciden: las niñas no necesitan cremas antiedad y la "cosmeticorexia" que se propaga en TikTok puede crear ansiedad por la piel que dura toda la vida

El uso de productos antiedad entre niñas y adolescentes está encendiendo las alarmas. Dermatólogos y expertos en salud advierten de que esta tendencia, cada vez más visible en redes sociales como TikTok, no solo es innecesaria, sino que puede tener efectos duraderos en la salud mental.

El fenómeno, conocido como "cosmeticorexia", describe una obsesión creciente por el cuidado de la piel a edades muy tempranas. Impulsado por vídeos de influencers —muchas veces también menores—, cada vez más niñas adoptan rutinas complejas con sérums, mascarillas y cremas antiedad que no están pensadas para su edad.

Las autoridades italianas han decidido intervenir. El organismo de competencia del país ha abierto una investigación sobre prácticas comerciales de gigantes del sector como Sephora y Benefit Cosmetics, ambas pertenecientes al grupo LVMH. El foco está en el posible uso de "estrategias de marketing encubiertas" dirigidas a un público especialmente vulnerable.

"Estas prácticas están vinculadas al problema más amplio de la ‘cosmeticorexia’, una obsesión por el cuidado de la piel entre los menores", señaló el regulador, según recoge The Guardian.

Según la investigación, algunas campañas habrían utilizado microinfluencers jóvenes para fomentar el consumo repetido de productos, alimentando una relación poco saludable con la imagen personal. Este fenómeno también ha dado lugar al término "Sephora kids", que refleja la creciente fascinación de preadolescentes por cosméticos de alta gama.

Los especialistas en piel aseguran que las niñas no necesitan este tipo de productos. Recuerdan que la piel infantil es más sensible y que el uso de cosméticos innecesarios puede provocar irritaciones o problemas a largo plazo. Pero, más allá de lo físico, preocupa el impacto psicológico.

La presión por tener una piel "perfecta" desde edades tempranas puede generar inseguridad y ansiedad que se arrastran durante años. En lugar de fomentar hábitos saludables, advierten, estas rutinas pueden convertir el cuidado personal en una fuente constante de preocupación.

El regulador italiano también alertó de posibles carencias en la información ofrecida a los consumidores. "Las investigaciones se iniciaron ante la preocupación de que información importante, como advertencias y precauciones sobre cosméticos no destinados a menores o no probados en ellos, pudiera haberse omitido o presentado de forma engañosa", señaló.

Aunque vender estos productos a menores no es ilegal, las autoridades subrayan el riesgo de su uso sin supervisión. "El uso frecuente y combinado de una amplia gama de cosméticos por parte de menores, sin el conocimiento adecuado, puede ser perjudicial para su salud", agregaron.

Mientras continúa la investigación, el debate crece: hasta qué punto las redes sociales y la industria de la belleza están influyendo en la forma en que niñas y adolescentes perciben su imagen… y si esta presión podría tener consecuencias que duren toda la vida.