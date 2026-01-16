Si sabes lo que es un 'doppelganger', cuidado con el 'choppelganger': el nuevo término viral que en realidad es un insulto de la generación Z
Es una forma despectiva de referirse a una persona que se parece a otra, pero en una versión más fea.
Términos, a menudo desconocidos para otras generaciones, como "Pec", "Bro", "Random", "GOAT" o "Servir coñ*", son utilizados de forma habitual por la generación Z (aquellos que han nacido entre mediados de los 90 y principios de la década de 2010).
Junto a estas palabras, existen otras menos conocidas, que también utilizan los jóvenes como son "Choppelganger" o "doppelganger", las cuales aunque se parecen, cuentan con un significado bastante diferente.
El segundo término, por ejemplo, hace referencia a cuando una persona se parece a otra, mientras que el primero se utiliza a modo de insulto y sirve como sinónimo de ser la copia pero más fea de alguien.
Para entenderlo, vamos con un ejemplo. Si una persona se parece a Rihanna, pero en su versión fea, se podría decir que es la choppelganger de la cantante. Respecto al origen de este término, como ocurre con muchos otros, se desconoce, aunque se cree que puede proceder de las redes sociales.
"Todos tenemos un choppelganger, es como alguien que casi se parece a ti, pero cortado", señaló una persona en las redes. "O tal vez eres el choppelganger de alguien, no lo sé. Algo para pensar", agregó el mismo.
Otros términos creados por la Generación Z
- PEC: Es el acrónimo de "Por el culo". Significa que algo nos gusta. Un ejemplo: Me voy a meter por el cul* la nueva temporada de Stranger Things.
- Bro: Se dice a modo de sinónimo de "hermano (como amigo)" o "colega".
- Vibras: Referido a las energías o sensaciones que nos produce alguien. Cuando una persona no nos trasmite positividad o buenas sensaciones se dice que tiene "malas vibras" mientras que cuando trasmite confianza se dice que tiene o trasmite "buenas energías".
- Servir coñ*: se dice de una mujer empoderada e incluso feminista. Un ejemplo sería Antonia Dellate tras contar los abusos a los que se enfrentó.
- GOAT: Otro acrónimo. En este caso de 'Greatest of all time'. Se dice cuando una persona es la mejor en algo. Por ejemplo, si eres madridista, podríamos decir que Cristiano Ronaldo es el GOAT (aunque el término es cierto que se utilizó en un inicio para alagar a Messi).
- Está en su prime: Cuando alguien está viviendo su mejor versión de sí mismo se dice que está "en su prime". Un ejemplo de ello podría ser Sydney Sweeney, quien ha vuelto a acaparar todas las portadas tras sus últimos papeles.
- NPC: Se trata de un acrónimo que significa "Non Playable Character". El origen de este término viene de los videojuegos y se refiere concretamente a los personajes secundarios que aparecen dentro de la historia. Cuando alguien es un NPC se quiere dar a entender que no tiene personalidad, es sosa, pasa desapercibida o que es una persona secundaria.
- Devorar: Se dice cuando una persona hace un buen trabajo o triunfa en algo.
- Cringe: Es un término que significa "vergüenza ajena". Un ejemplo: "Me da cringe como actúa mi expareja".
- Evento canónico: El momento que marca un antes y un después en la vida de alguien. Se puso de moda tras la película 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'.
- Beef: Utilizado comúnmente en el mundo del rap cuando una persona le dedica una canción (negativa) a otro artista o figura. El término es empleado para referirse a una discusión o pelea con alguien. Un ejemplo musical podría ser el "beef" de Fernandocosta con Ayax (de Ayax y Prok).
- Stalkear: Se dice cuando una persona revisa o cotillea las redes sociales de otra persona. Por ejemplo: "He stalkeado a mi expareja y he visto que se ha echado novia".
- Shippear: Se utiliza cuando te gustaría que dos personas estuviesen juntas. Un ejemplo español sería Rosalía y C.Tangana o Bisbal y Chenoa.