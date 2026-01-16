Si sabes lo que es un 'doppelganger', cuidado con el 'choppelganger': el nuevo término viral que en realidad es un insulto de la generación Z

Términos, a menudo desconocidos para otras generaciones, como "Pec", "Bro", "Random", "GOAT" o "Servir coñ*", son utilizados de forma habitual por la generación Z (aquellos que han nacido entre mediados de los 90 y principios de la década de 2010).

Junto a estas palabras, existen otras menos conocidas, que también utilizan los jóvenes como son "Choppelganger" o "doppelganger", las cuales aunque se parecen, cuentan con un significado bastante diferente.

El segundo término, por ejemplo, hace referencia a cuando una persona se parece a otra, mientras que el primero se utiliza a modo de insulto y sirve como sinónimo de ser la copia pero más fea de alguien.

Para entenderlo, vamos con un ejemplo. Si una persona se parece a Rihanna, pero en su versión fea, se podría decir que es la choppelganger de la cantante. Respecto al origen de este término, como ocurre con muchos otros, se desconoce, aunque se cree que puede proceder de las redes sociales.

"Todos tenemos un choppelganger, es como alguien que casi se parece a ti, pero cortado", señaló una persona en las redes. "O tal vez eres el choppelganger de alguien, no lo sé. Algo para pensar", agregó el mismo.

Otros términos creados por la Generación Z