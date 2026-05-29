La izquierda exige frenar la subida de sueldo que los diputados alemanes se han marcado para julio: "Hay que mandar una señal al pueblo"

En julio, el sueldo de los diputados alemanes debería subir. Sin embargo, la izquierda está exigiendo que se apruebe urgentemente una ley que evite que ese aumento salarial se produzca.

En concreto, Los Verdes y La Izquierda han instado a la coalición entre conservadores y socialdemócratas a que presente sin demora en el Bundestag una ley para suspender el aumento de las dietas.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Welt, desde el año 2014 las dietas de los diputados del Bundestag están vinculadas a la evolución del índice de salarios nominales y, en consecuencia, se incrementan automáticamente en función del mismo.

En términos económicos, si en las próximas semanas no se aprueba una ley que ponga fin al aumento automático de las dietas, el 1 de julio se aplicará una subida del 4,2% que hará que la remuneración mensual de los diputados alemanes pase de los aproximadamente 11.833 euros actuales a unos 12.330 euros antes de impuestos.

La secretaria general del grupo parlamentario de La Izquierda, Ina Latendorf, ha expresado, en declaraciones al diario alemán Rheinische Post, que "suspender el aumento de las dietas lo antes posible, sin condiciones, sería una señal importante para el pueblo".

El SPD asegura que "las dietas no aumentarán este año"

Al mismo medio de comunicación, los socialdemócratas (que forman parte del gobierno de coalición) han asegurado que la suspensión de la revalorización de las dietas de los diputados va a llevarse a cabo. "Para el SPD está claro: las dietas no se aumentarán este año", ha subrayado Johannes Fechner, uno de los secretarios parlamentarios del grupo parlamentario del SPD.

Por su parte, Los Verdes han exigido a la coalición entre conservadores y socialdemócratas que "presente rápidamente el proyecto de ley". El portavoz de política jurídica del grupo parlamentario, Helge Limburg, ha resaltado que "cualquier otra cosa provocaría, con razón, una frustración y una indignación masivas entre la población".