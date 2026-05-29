Simon Stiell, jefe de la ONU para el cambio  climático: "La ola de calor que sufre Europa es un recordatorio brutal"

A estas alturas, debatir sobre el cambio climático parece ya hasta innecesario... aunque siempre haya quienes nieguen la evidencia. Pero dejando al margen el debate, Europa vuelve a sufrir el golpe de las temperaturas impropias cuando aún estamos en primavera. Esta vez, el asunto trasciende a España y alcanza a buena parte del continente... y más allá.

La ola de calor que actualmente está azotando a Europa Occidental no es solo algo sorprendente. Es un "brutal recordatorio" de las consecuencias del cambio climático, en palabras del Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC por sus siglas en inglés), Simon Stiell.

El político natural de la isla de Granada está al frente de la CMNUCC desde agosto de 2022. Ahora, ha hecho un análisis de la 'asfixiante' situación térmica, que cree que debe llevarnos a una reflexión sobre la necesidad de acelerar la transición a las energías limpias.

"Esta última ola de calor en Europa es un brutal recordatorio de las crecientes consecuencias de la crisis climática, tanto humanas como económicas. El principal culpable es la dependencia mundial de la quema de carbón, petróleo y gas, así como de la deforestación ", ha señalado Simon Stiell en un comunicado transmitido a la agencia francesa AFP.

El experto de la ONU añade al cambio climático en sí los efectos de la guerra en Oriente Medio que, apunta, ilustra "los costes exorbitantes de la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles". Desde el comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí contra el régimen de Irán, el petróleo ha disparado su precio, provocando un repunte severo de un sinfín de productos y elementos ligados al crudo o al transporte internacional.

Frente a un panorama costoso y poco sostenible, expone que hay un escenario alternativo, donde "las soluciones son igual de claras: una transición más rápida a la energía limpia".

A esas soluciones ayudarían sobremanera dos elementos igualmente claves, "una eliminación mucho más rápida de la dependencia de los combustibles fósiles" y "una mayor inversión en el desarrollo de la resiliencia ante los impactos climáticos " .