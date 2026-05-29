Hezbolá emula una de las técnicas más conocidas de Ucrania: drones sorpresa con fibra óptica para pillar desprevenido al Ejército israelí

El mundo militar está tomando buena nota del protagonismo que han adquirido los drones a lo largo de estos más de cuatro años de guerra en Ucrania. Buena prueba de ello es que Hezbolá está emulando una de las tácticas más conocidas de Kiev en su lucha contra Rusia: el uso de drones de fibra óptica (también conocidos como FPV).

Pese a que hace seis semanas entró en vigor un alto el fuego, la realidad es que los combates en Líbano entre el grupo paramilitar Hezbolá y el ejército de Israel no han cesado. No obstante, desde que se inició esa supuesta tregua, los bombardeos con misiles han sido en gran parte sustituidos por ataques con drones de fibra óptica.

De hecho, este miércoles un soldado israelí murió y otros dos resultaron heridos en un ataque con drones que tuvo lugar cerca de la localidad fronteriza israelí de Shomera. Desde que dio comienzo el alto el fuego, han fallecido 11 soldados israelíes y un contratista civil de defensa como consecuencia de ofensivas de Hezbolá. Ocho de esas muertes se produjeron en ataques con drones FPV.

Tal y como explica la BBC, la gran ventaja de los drones de fibra óptica (más allá de su reducido precio de entre 300 y 400 dólares por unidad) es que son mucho más difíciles de detectar que los cohetes y morteros, ya que vuelan a baja altura. Además, gracias a la fibra óptica, no cuentan con señal de radio que pueda ser interceptada por el ejército israelí.

"Era obvio que Hezbolá adoptaría los métodos de Ucrania"

Según el Centro de Investigación Alma (un grupo de expertos israelíes que estudia el conflicto armado entre Israel y Hezbolá), la mayoría de los ataques con drones FPV han tenido como objetivo a las fuerzas israelíes, pero Hezbolá también está atacando cada vez más a las comunidades israelíes ubicadas al otro lado de la frontera.

"Sabíamos que esto iba a suceder porque era obvio que Hezbolá adoptaría los métodos de Ucrania y que, a medida que tuviéramos éxito interceptando cohetes y mejoráramos en la interceptación de UAV (vehículos aéreos no tripulados), los FPV serían el siguiente paso", ha asegurado Sarit Zehavi, directora del Centro de Investigación Alma.