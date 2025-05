Una madre se entera de que su hijo de 14 años le roba dinero y le manda directo de voluntario: "Es algo excesivo"

Lección sobre el valor del dinero aprendida en Roma, Italia. Se trata de la vivencia de un adolescente de 14 años que fue pillado robándole dinero a su madre, por lo que acabó convirtiéndose en voluntario en un castigo que más bien se convirtió en una valiosa experiencia vital.

Así lo recoge el diario italiano La Reppublica en una información en la que explica que este joven fue pillando mintiendo reiteradamente sobre la cantidad que había desaparecido de una cuenta y que acabó ascendiendo a la friolera de 200 euros. Friolera porque el destino de ese dinero fueron píxeles en elementos personalizables de un juego para la tableta.

"Siempre he tenido mucha fe en mi hijo Luigi, porque siempre lo he considerado un chico maduro para su edad, estudioso y obediente. Entonces, cuando descubrí su secreto, que intentaba ocultar con un mar de mentiras, me di cuenta de que tenía que protegerlo. Para hacerle entender que no solo hay cosas que no se hacen, sino que los errores se pueden y deben corregir", resume la madre, Sabrina, romana de 45 años que trabaja en un estudio de arquitectura.

PayPal, micropagos en juegos... la historia de siempre

"Desde que empezó el primer año de instituto, Luigi se ha hecho muy amigo de algunos de sus compañeros, con quienes suele hacer los deberes o jugar al fútbol. Como todos los adolescentes, les apasionan los videojuegos y disfrutan compitiendo entre ellos en línea. A Luigi siempre le ha gustado leer, dibujar o escuchar música, pero desde que empezó a salir con estos nuevos amigos, también ha descubierto esta nueva pasión", comienza a explicar la progenitora.

"Su padre y yo siempre le hemos dicho que no solo tenía un tiempo limitado al día para jugar en el iPad, sino que no gastaríamos dinero en comprar objetos ni personalizaciones que ofrecía este juego. Quizás para presumir ante sus amigos, pensó que sería buena idea mentirnos e idear un plan para saltarse nuestras restricciones. Me preguntó si podía usar el ordenador que solemos usar mi marido y yo, y no sé cómo lo hizo, pero consiguió usar PayPal para comprar lo que quería para este juego, y acabó gastándose unos buenos 200 euros", señala.

Pero la lección vino más adelante: "Al final admitió que nos había mentido, añadiendo que no se había dado cuenta de cuánto dinero había gastado. En ese momento comprendí que no tenía sentido del dinero y que, en cualquier caso, no le daba valor. En los días siguientes, para disculparse, quiso darme el dinero que sus abuelos le habían dado con el tiempo y que había ahorrado. Agradecí el gesto, pero así no habría aprendido la lección, porque no se lo había ganado y quizás por eso lo había malgastado".

Un castigo que la madre también siguió

Entonces, ¿qué ocurrió finalmente? "Le dije que devolviera todo el dinero que había sacado de mi PayPal sin mi conocimiento para un videojuego, y lo obligué a ser voluntario en el refugio de perros de un amiga", desgrana Sabrina, que contactó con su amistad y le pidió permiso para poder llevarle: "Obviamente, le acompañé y fuimos varias veces, varios sábados, quedándonos allí toda la tarde. Había acordado con mi amiga que le dejaríamos vivir esta experiencia y ella aceptó encantada de inmediato".

"En la perrera vi que Luigi estaba comprometido y se esforzaba por dar lo mejor de sí mismo, limpiando las cajas, dando de comer a los perros y paseándolos. Al principio, se mostró descortés, pero luego se apasionó y quiso demostrarme, y creo que también así mismo, que podía hacerlo todo bien. Cuando alcanzamos el número de visitas fijadas, Luigi me preguntó si podía volver algún día, porque se había encariñado con algunos perros y había disfrutado de la experiencia", sentencia Sabrina.

¡Mantente al día con El HuffPost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.