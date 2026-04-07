Aitana Sánchez-Gijón se pronuncia sobre sus fotos con Maxi Iglesias con una rotunda publicación

Las fotos de Aitana Sánchez-Gijón besándose con Maxi Iglesias el pasado martes publicadas en la revista Lecturas generaron un aluvión de comentarios. "Ellos son Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, la pareja del año. Os puedo asegurar que el reportaje es maravilloso: no se trata solo de este beso. Se les ve paseando por la calle, agarrados de la cintura, besándose bajo las farolas… Él la acompaña hasta su casa. Es amor auténtico", comentó entonces el director de la revista.

Horas después, la actriz fue cazada por los paparazzi que no dudaron en preguntarle por estas instantáneas a las puertas del Teatro Español, donde la actriz está protagonizando la obra Malquerida hasta el 26 de abril, a lo que ella respondió con un incrédulo: "¿De qué vais? ¿Quiénes sois vosotros?". "Por favor... Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes", añadió.

A raíz de este incidente, el escritor e instagramer Roy Galán, ha hecho un post en Instagram recordando el papel de Sánchez-Gijón como Ana Ozores en La Regenta y comparando la sociedad de esa Vetusta con la actual.

"Entre la constricción de Ana Ozores por el cotilleo y el puritanismo que se narra en La Regenta y una cámara de televisión que aguarda cual depredador fuera del Teatro Español en el que la actriz Aitana Sánchez Gijón trabaja, han pasado 150 años. Sin embargo, esta Vetusta España nuestra sigue queriendo saber más, saberlo todo, incluso lo que el otro no desea compartir", ha comenzado diciendo en la publicación, que la actriz ha compartido en stories de Instagram junto con un corazón y que le ha comentado con ese mismo emoji dándole su apoyo.

Para Galán "es llamativo que sea el amor, el deseo o la tragedia ajena, lo único que moviliza nuestra curiosidad". "Demandamos así que una mujer a la que no conocemos (por mucho que tenga un trabajo público) nos dé explicaciones de por qué se da un beso con un hombre", ha recalcado y ha dejado claro que la vida privada no es ningún tipo de "escándalo" ni objeto de debate social.

"Dejar a alguien sin el derecho al secreto sería pues querer desvelar su interior. Es dejarle sin la posibilidad de mantener un jardín alejado del resto, algo propio", reivindica en su mensaje, donde critica que, además la prensa del corazón lo haya hecho con sus propias palabras denominando su vínculo con Iglesias como romance.

"Es curioso porque el cuerpo público es un cuerpo de intimidad floja: poner límites parece una falta de respeto a quien te mira y cree que te hace con su mirada. Este hacer lleva aparejada una deuda, un peaje, que es que no puedes decir que no porque yo te reconozco", se queja.

Para Galán, que se trate de un rostro público o que incluso hayan sido "pareja" en la ficción como lo fueron en la serie Velvet, no da derecho a tener que conocer su vida íntima. "Decir que tenemos derecho a conocer la intimidad del otro sin su consentimiento es hacer ver que hay personas que merecen la expropiación pública de sus secretos porque sus vidas valen menos, son menos, es una manera de recobrar el poder que les damos. ¿Por qué motivo no debería tener Aitana Sánchez Gijón derecho a la noche?", concluye.