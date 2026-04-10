C. Tangana y la fotógrafa Rocío Aguirre ya son padres de su primer hijo

El rapero C. Tangana y la fotógrafa Rocío Aguirre ya son padres. Con una instantánea que la chilena ha compartido en sus redes sociales este 9 de abril, la pareja ha confirmado el nacimiento de su primer hijo, ilusionados y felices.

"Mi familia", ha escrito Aguirre junto a dos instantáneas publicadas en su perfil de Instagram: una de de ambos junto a su hijo en la cama del hospital y otra del bebé, del que por el momento no han querido dar más detalles.

La noticia saltaba el pasado mes de noviembre, cuando la propia fotógrafa compartía una imagen en la que aparecía luciendo barriga visiblemente embarazada, con la que confirmaría la noticia de la maternidad junto al cantante.

Por su parte, C. Tangana se ha pronunciado en más de una ocasión sobre la paternidad. Lo hizo en 2024 en Lo de Évole (laSexta), donde dejó claro que había transitado por diversas visiones con respecto a formar una familia: "Yo quería tener muchos hijos, pero se me ha ido pasando. Suficiente responsabilidad tengo conmigo, con mis amigos y con portarme bien con mi familia como para, encima, tener la responsabilidad de una criatura. No me lo he quitado del todo de la cabeza, pero antes sí me lo imaginaba y lo fantaseaba, y ahora he dejado de hacerlo".

Rocío Aguirre y Antón Álvarez se conocieron en 2019 y, aunque han mantenido con discreción su relación, se han dejado ver en varias presentaciones y alfombras rojas juntos, ya que Aguirre ha sido parte fundamental a nivel visual y artístico de proyectos recientes de Pucho como los documentales La guitarra flamenca de Yerai Cortés, Esta ambición desmedida e incluso en su aplaudido disco El madrileño.

Pero Aguirre también ha plasmado buena parte de su relación y su día a día con el artista en uno de sus proyectos más intimistas Rocío [2008-2022], un diario autobiográfico en el que reflejaba tanto su relación como otros aspectos de su vida y relaciones sentimentales anteriores a través de la fotografía analógica.

El pasado mes de septiembre, Aguirre participó junto al también fotógrafo chileno Camilo Delpin en la muestra PHotoEspaña con la exposición Inventario de materias frágiles, con la que reflexionaban sobre "la atención a lo residual como forma de resistencia y reflexión".