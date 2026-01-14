Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Chiara Ferragni, absuelta de la estafa de los pandoros: "Se acabó la pesadilla"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Chiara Ferragni, absuelta de la estafa de los pandoros: "Se acabó la pesadilla"

La 'influencer' había sido acusada de estafa en el llamado 'Pandoro Gate'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Chiara Ferragni, en Los40 Music Awards
Chiara Ferragni, en Los40 Music AwardsGetty Images

"Estamos todos conmovidos, agradezco a mis abogados y a mis seguidores". Con estas palabras ha abandonado Chiara Ferragni el tribunal de Milán después de ser absuelta de un delito de estafa y fraude relacionado con la venta de dulces navideños que se promocionaron con su nombre. 

La Fiscalía pedía un año y ocho meses de prisión para la influencer italiana, la más exitosa del país y una de las pioneras en hacer de las redes sociales una carrera lucrativa. Tal y como recoge la agencia EFE, "el tribunal no ha reconocido la agravante de 'defensa disminuida' de los consumidores que le imputaba la Fiscalía en su acusación y ha recalificado el delito como fraude simple".

¿Qué quiere decir esto? Que el delito solo podía juzgarse a través de querellas sueltas que ya habían caducado después de que Ferragni pagara varias indemnizaciones. De hecho, en el arranque del juicio a principios de noviembre se retiraron solicitudes de las partes afectadas después de llegar a acuerdos con la influencer

Chiara Ferragni, a su salida del tribunal en Milán tras ser absuelta
  Chiara Ferragni, a su salida del tribunal en Milán tras ser absueltaEFE

"Estoy muy feliz, se ha acabado la pesadilla", comentó Ferragni a la salida de sus juzgados. "Agradezco a mis abogados y a mis seguidores, que, durante los últimos dos años, me han apoyado hasta llegar aquí", ha añadido la empresaria, que estaba acompañada por sus abogados, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

Además de la influencer, estaban imputados su antiguo manager Fabio Damato y el presidente de Cerealitalia, Franco Cannillo. 

Las claves Caso Pandoro 

En 2023 la justicia italiana comenzó a investigar a Ferragni por un posible fraude relacionado con la venta de Pandoros, un dulce italiano típico de la Navidad, y de Huevos de Pascua de la firma Balocco. Los dulces se habían promocionado con el nombre de la influencer con fines benéficos para ayudar al hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Las campañas se hicieron en 2021 y 2022 y los dulces tenían un precio hasta tres veces superior al habitual por llevar el diseño de la marca de Ferragni en su envase. Según los investigadores, se prometía que un porcentaje de cada venta se destinaría al hospital pero posteriormente se descubrió que no era así, sino que se había hecho una donación previa al hospital independientemente de las unidades vendidas. 

Desde un principio, Ferragni se declaró inocente y acusó un error de comunicación y no una estafa, declarando que no se había contado bien en qué consistía esta acción publicitaria. "Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de buena fe, ninguno de nosotros se ha lucrado", insistió la influencer en declaraciones a los medios italianos a finales de noviembre. 

El Caso Pandoro supuso un terremoto mediático en Italia y ha costado a Ferragni millones de euros en contratos terminados, además de una grave crisis de reputación. El impacto de la investigación llegó incluso a afectar a su matrimonio con el rapero Fedez, padre de sus dos hijos, del que se divorció en 2024. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 