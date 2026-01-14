Chiara Ferragni, absuelta de la estafa de los pandoros: "Se acabó la pesadilla"

"Estamos todos conmovidos, agradezco a mis abogados y a mis seguidores". Con estas palabras ha abandonado Chiara Ferragni el tribunal de Milán después de ser absuelta de un delito de estafa y fraude relacionado con la venta de dulces navideños que se promocionaron con su nombre.

La Fiscalía pedía un año y ocho meses de prisión para la influencer italiana, la más exitosa del país y una de las pioneras en hacer de las redes sociales una carrera lucrativa. Tal y como recoge la agencia EFE, "el tribunal no ha reconocido la agravante de 'defensa disminuida' de los consumidores que le imputaba la Fiscalía en su acusación y ha recalificado el delito como fraude simple".

¿Qué quiere decir esto? Que el delito solo podía juzgarse a través de querellas sueltas que ya habían caducado después de que Ferragni pagara varias indemnizaciones. De hecho, en el arranque del juicio a principios de noviembre se retiraron solicitudes de las partes afectadas después de llegar a acuerdos con la influencer.

Chiara Ferragni, a su salida del tribunal en Milán tras ser absuelta EFE

"Estoy muy feliz, se ha acabado la pesadilla", comentó Ferragni a la salida de sus juzgados. "Agradezco a mis abogados y a mis seguidores, que, durante los últimos dos años, me han apoyado hasta llegar aquí", ha añadido la empresaria, que estaba acompañada por sus abogados, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

Además de la influencer, estaban imputados su antiguo manager Fabio Damato y el presidente de Cerealitalia, Franco Cannillo.

Las claves Caso Pandoro

En 2023 la justicia italiana comenzó a investigar a Ferragni por un posible fraude relacionado con la venta de Pandoros, un dulce italiano típico de la Navidad, y de Huevos de Pascua de la firma Balocco. Los dulces se habían promocionado con el nombre de la influencer con fines benéficos para ayudar al hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Las campañas se hicieron en 2021 y 2022 y los dulces tenían un precio hasta tres veces superior al habitual por llevar el diseño de la marca de Ferragni en su envase. Según los investigadores, se prometía que un porcentaje de cada venta se destinaría al hospital pero posteriormente se descubrió que no era así, sino que se había hecho una donación previa al hospital independientemente de las unidades vendidas.

Desde un principio, Ferragni se declaró inocente y acusó un error de comunicación y no una estafa, declarando que no se había contado bien en qué consistía esta acción publicitaria. "Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de buena fe, ninguno de nosotros se ha lucrado", insistió la influencer en declaraciones a los medios italianos a finales de noviembre.

El Caso Pandoro supuso un terremoto mediático en Italia y ha costado a Ferragni millones de euros en contratos terminados, además de una grave crisis de reputación. El impacto de la investigación llegó incluso a afectar a su matrimonio con el rapero Fedez, padre de sus dos hijos, del que se divorció en 2024.