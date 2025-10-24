Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El apoteósico paso de Serena Williams por los Premios Princesa de Asturias
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

El apoteósico paso de Serena Williams por los Premios Princesa de Asturias 

La tenista llegó a Oviedo arrasando y no ha parado de derrochar alegría. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Serena Williams, este jueves en su recibimiento en los Princesa de AsturiasEFE

Cada año los Premios Princesa de Asturias reúnen en Oviedo a algunos de los rostros más reputados de la cultura, la política o el deporte y este año los galardones tienen una protagonista indiscutible: Serena Williams. La mejor tenista de la historia ha sido reconocida en esta edición con el Princesa de Asturias de los Deportes y está disfrutando como nadie su estancia en la capital asturiana. 

Después de llegar a Oviedo, Williams fue homenajeada este jueves a las puertas del Hotel Reconquista con la tradicional música de las gaitas que recibe a todos los premiados. Mientras posaba para las cámaras con los artistas, la tenista no pudo evitar contenerse y se marcó un baile que ha sido ya uno de los momentazos de esta edición de los galardones.

"Wow", se podía intuir en palabras de la deportista, que no dejó de saludar y lanzar besos a los curiosos que se se habían acercado para verla. "Nunca había tenido un recibimiento como este", publicó horas después en su cuenta de Instagram, asegurando que se sentía "honrada" por la cálida bienvenida. 

Ataviada con un diseño drapeado en color caramelo de la diseñadora polaca Magda Butrym, Williams mostró su alegría tanto en las calles como en la rueda de prensa posterior, cuando aseguró que le había "sorprendido muchísimo" recibir el galardón, que conoció cuando lo recibió Meryl Streep en 2023. 

"Cuando recibió el premio pensé 'qué bonito", reveló la tenista, asegurando que era un "verdadero honor" recibir este "reconocimiento mundial". 

"Otra versión de paella"

De nuevo derrochando alegría, Williams llegó al Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava en la tarde del jueves para participar en una charla con la ex campeona olímpica Theresa Zabell y el extenista Feliciano López. La deportista fue ovacionada al llegar al auditorio por las más de 2.000 personas que lo abarrotaban. 

Durante el acto, Williams no dudó en bailar sobre el escenario con algunos de los niños que participaron en el evento. Fiel a su estilo, la tenista eligió un traje de chaqueta con minifalda y unos vertiginosos tacones que cambió por unas bailarinas durante la charla. 

Tal y como recoge Vanity Fair, la tenista comentó varias anécdotas durante la conversación, como que tiene un perro de trece años llamado Rafa Nadal y que es fan de la gastronomía española. "Amo las paellas, pero anoche vi que aquí era una versión diferente", comentó sobre su cena el miércoles en Oviedo. 

Imponente de blanco y cómplice con la infanta Sofía

En las audiencias a los premiados de este viernes, la tenista ha vuelto a acaparar gran parte del protagonismo. Williams eligió para la ocasión un vestido blanco impoluto acompañado de un abrigo sobre los hombros, que resultó algo incómodo en algunos momentos mientras recogía la insignia. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Al igual que el resto de los premiados, la deportista saludó a los miembros de la familia real, especialmente a la infanta Sofía, visiblemente contenta por estrechar la mano de la mejor tenista de la historia. La hija pequeña de los reyes, fan del deporte, no pudo ocultar su sonrisa, visiblemente más amplia que con el resto de premiados. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco