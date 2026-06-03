El encuentro que Alberto de Mónaco nunca imaginó que tendría: abordado por Paquita de Mónaco en su visita a Madrid

Alberto de Mónaco y Paquita de Mónaco, tía de Adans Peres, exmarido de Estefanía de Mónaco, en su encuentro en Madrid

El príncipe de Mónaco realizó este 1 y 2 de junio una visita oficial de dos días a Madrid con motivo de los 150º aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco.

En su primera jornada fue recibido en La Zarzuela por Felipe VI, con el que mostró una gran complicidad. Esa misma tarde, los dos jefes de Estado se desplazaron al Jardín Botánico de Madrid junto a la reina Letizia y la princesa Charlene para visitar las exposiciones '8º Foro de los Artistas de Mónaco' y 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida'.

Los reyes Felipe y Letizia y Alberto y Charlene de Mónaco, muy cómplices en el Jardín Botánico de Madrid GTRES

Al día siguiente, la agenda continuó con compromisos solo del príncipe Alberto. El soberano celebró el décimo aniversario de la creación de la rama española de la Fundación Príncipe Alberto II con el encuentro Liderando el futuro desde la colaboración, una jornada organizada en la sede de IE University en Madrid.

Aunque para encuentro, el que tuvo cuando se iba. Paquita de Mónaco, ahora menos conocida pero que en su momento tuvo su fama de la mano de Día a Día, programa que presentó María Teresa Campos en Telecinco, se acercó al príncipe para ver si se acordaba de ella.

"Soy Paquita de Mónaco, ¿se acuerda de mí? Ya le saludé hace años. ¿Se acuerda?", preguntó la señora en un vídeo publicado por El Mundo. ¿Se acordaba? Parece que sí: “Sí, sí, sí. Muchísimas gracias”, dijo en español.

Pero por si necesitaba refrescarse la memoria, Paquita (que no se apellida ni es de Mónaco), sacó una portada de la revista ¡Hola! en la que se comentaba la boda de Estefanía de Mónaco con Adans Peres, artista de circo con el que efectivamente la hermana de Alberto II estuvo casada entre 2003 y 2004.

Estefanía de Mónaco y Adans Peres cuando estaban casados en 2004 GTRES

"Su hermana y mi sobrino, Adans Peres. Que se casó con la Estefanía. Sí, se acuerda. ¡Está usted muy bien!", añadió Paquita, que se hizo conocida por este parentesco real que le hizo trabajar en la tele durante una temporada.

"Suerte", contestó el príncipe de Mónaco en castellano mientras se marchaba, ante lo que la extía de Estefanía añadió: "Besitos a toda la familia".