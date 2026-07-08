La sorpresa de Leonor antes del gran debut de Sofía en Zaragoza, con la que le devuelve lo que su hermana siempre hace por ella

La princesa Leonor y la infanta Sofía en los talleres previos a la entrega de las ayudas de Docentes Referentes

Este 8 de julio de 2026 es un día muy especial para la infanta Sofía. No solo realiza su tercer acto oficial en solitario, consolidándose de esta manera en la agenda oficial, sino que va a ofrecer su discurso debut en un compromiso institucional en el que además ejerce por primera vez como presidenta de honor.

Pero antes de que llegase ese momento, las hijas de Felipe VI nos han dado una sorpresa. La princesa Leonor apareció, sin haberlo anunciado previamente, en Zaragoza, donde se celebra la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, el acto que preside la infanta Sofía.

La infanta Sofía con una blusa blanca, pantalones azules y alpargatas de estreno a su llegada a los talleres previos a la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes Carlos Álvarez | Getty Images

Lo hizo para acompañar a su hermana en los actos previos a la entrega en el monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, donde se ubica el Campos Fundación Ibercaja. El motivo fue que, antes del acto en sí, han tenido lugar una serie de talleres con los profesores distinguidos.

Se creyó oportuno que, como presidenta de honor, la infanta Sofía estuviera en alguno de estos talleres y conociera más esta iniciativa y a las personas a las que se galardona. Y para mostrarle su apoyo y dejar claro una vez más que es una buena hermana, la princesa Leonor se desplazó a su querida Zaragoza, donde como dijo tras recibir la Medalla de Oro de Aragón, se siente una maña más después de su paso por la Academia General Militar.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en un momento de complicidad en los talleres previos a la entrega de la primera edición de las ayudas de Docentes Referentes Carlos Álvarez | Getty Images

Si la infanta Sofía acompaña fielmente a la princesa Leonor en los actos por los Premios Princesa de Asturias, y sobre todo en los que se realizan con motivo de los Princesa de Girona, siempre más enfocados en los jóvenes, la heredera ha querido devolverle el gesto y estar allí con ella y para ella.

Pero antes de eso, la infanta Sofía se dejó ver en solitario en los jardines para asistir a más actividades relacionadas, en concreto a los talleres nombrados Crea tu propia constelación. Para la ocasión, la hija de los reyes mostró que sigue apostando en lo que a estilo se refiere, por la sencillez siempre que puede, y más si estamos en verano y hace tanto calor.

La infanta Sofía y la princesa Leonor en una charla sobre sostenibilidad en la educación en los talleres previos a la primera edición de las ayudas Docentes Referentes Ramón Comet | Europa Press | Getty Images

Así, estrenó alpargatas, se colocó un pantalón azul y completó su outfit con una blusa blanca de Ba&sh que tiene en su armario desde hace dos años, cuando asistió junto a Leonor a una visita al taller del escultor Jaume Plensa como parte de los actos relacionados con la entrega de los Premios Princesa de Girona.

Seguidamente se vio a las dos hermanas ya en un taller realizado en una sala interior en la que se habló sobre sostenibilidad en la educación, y donde estuvieron algunos de los finalistas a las ayudas de Docentes Referentes. Tras saludar, se han sentado a escuchar a la doctora en Ciencias Económicas Sonia Díez.

La infanta Sofía y la princesa Leonor posan sonrientes en los talleres previos a la primera edición de las ayudas Docentes Referentes en Zaragoza Carlos Álvarez | Getty Images

Ambas han estado interesadas, serias cuando tocaba, y también sonrientes en otros momentos. Y por supuesto ha habido una gran complicidad entre ellas, algo que se puede comprobar en todas sus apariciones conjuntas.

La infanta Sofía, comprometida con la educación

Que la infanta Sofía apoye Docentes Referentes supone el respaldo de la corona a la educación y a la labor de los docentes como motor del desarrollo social del país. Asimismo, implica el compromiso de la hija pequeña del rey con la educación, un campo en el que seguramente seguirá trabajando a lo largo de su servicio como miembro de la familia real.

La infanta Sofía en los talleres previos a la entrega de las ayudas Docentes Referentes en Zaragoza Carlos Álvarez | Getty Images

Docentes Referentes se ha creado como esta iniciativa que premia cinco proyectos innovadores que contribuyen a la mejora de la educación en España. En su primera edición galardona a Cristian Ruiz Reinales (Zaragoza), en Liderazgo Educativo; a Belén María Mesas Sánchez (Baza, Granada), en Sostenibilidad en Educación; así como a Clement Córdoba Vila (Cullera, Valencia), en Educación Inclusiva.

También se galardona a Mercedes Carpintero Gómez, (Laguna de Duero, Valladolid), en Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento, y a Diego Olivar Aldudo, de Valladolid, en Educación Integral para la Salud. Todos ellos reciben su distinción de manos de la infanta Sofía, que sin duda estará tanto o más nerviosa que los premiados y premiadas.