El príncipe Harry, demandado por difamación por Sentebale, la organización benéfica que fundó junto al príncipe Seeiso de Lesoto

El príncipe Harry, hijo del rey Carlos III del Reino Unido, ha sido demandado por difamación por su antigua organización benéfica en África, Sentebale, ante el Tribunal Superior de Londres, según revelaron este viernes documentos judiciales.

De acuerdo con los registros disponibles en línea, el duque de Sussex figura como demandado en una querella por difamación escrita o verbal presentada el pasado 24 de marzo, junto a Mark Dyer, exoficial de la Guardia Galesa y persona de confianza de Harry, si bien no han trascendido más detalles del caso.

El príncipe Harry había dimitido en marzo de 2025

En marzo de 2025, el hijo menor de Carlos III y la fallecida princesa Diana de Gales anunció su renuncia al patronato de la organización, fundada en memoria de su madre en 2006 para ayudar a las personas que padecen VIH y sida en países como Lesoto o Botsuana, por una disputa interna entre el consejo de administración y su presidenta, Sophie Chandauka.

Los medios británicos apuntaron que el consejo de administración de Sentebale había pedido la renuncia de Chandauka después de que ésta denunciase ante la Comisión de la Beneficencia en el Reino Unido cuestiones que incluían un supuesto abuso de poder, acoso, sexismo y racismo y calificase a la ONG como un "proyecto vanidoso" de Harry y el príncipe Seeiso de Lesoto.

El príncipe Seeiso de Lesotho y el príncipe Harry en un acto de Sentebale en 2024 Getty Images | Brian Otieno

Tras la dimisión del hijo de Carlos III y las disputas internas, el organismo británico que supervisa las oenegés informó un mes más tarde, en abril de 2025, de que había abierto una investigación exhaustiva sobre Sentebale para determinar si los fideicomisarios actuales y anteriores cumplieron con sus responsabilidades legales.

El duque de Sussex publicó entonces un nuevo comunicado en el que afirmó que esperaba que la pesquisa de la Comisión de Beneficencia revelase "la verdad" por la cual se vio obligado a dimitir junto con el príncipe Seeiso de la organización y que esto permitiese que la ONG quedase "en las manos adecuadas de inmediato".

El pasado agosto, el regulador británico determinó, tras finalizar la investigación, que no existían pruebas generalizadas de acoso, intimidación o misoginia en la organización Sentebale, por lo que el fallo permitió que Chandauka continuase al frente de la entidad.