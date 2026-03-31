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Rosalía da la sorpresa y mete en el confesionario a Soy una pringada en su primer concierto en Madrid
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Rosalía da la sorpresa y mete en el confesionario a Soy una pringada en su primer concierto en Madrid

El interludio sirvió de introducción para 'La perla'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Soy una pringada y Rosalía, en imágenes de archivo
Soy una pringada y Rosalía, en imágenes de archivoGetty Images

La mayoría de fans de Rosalía llegaron en la noche del lunes al Movistar Arena de Madrid con el setlist aprendido y coreando la mayoría de canciones que interpretaba la artista en el primer concierto de la gira Lux en España.

Desde los temas más emotivos de su último trabajo como Mio cristo piange diamanti hasta La yugular, pero también hits de Motomami como Bizcochito o La combi Versace. Sin embargo, a pesar de que el espectáculo está medido al milímetro, Rosalía ha dejado espacio para una sorpresa en su primera parada en Madrid. 

Ha sido en el momento del confesionario antes de cantar La perla, en el que la artista invita a una persona a contar sus experiencias amorosas. En este caso, ha contado con una invitada de excepción: la humorista Soy una pringada. 

"Vengo a confesar una tragedia. Conocí a un hombre hace un tiempo y me entró de la siguiente manera: se levantó la camiseta y me dijo 'chúpame los pezones que no siento nada", arrancó la humorista entre las carcajadas y aplausos del público. 

Soy una pringada siguió contando cómo ese hombre iba engañándola mientras le decía que haría de todo por ella. "Siempre dicen eso", añadió en tono de humor Rosalía para deleite de los 20.000 fans que abarrotaban en Movistar Arena. ¿Cómo acabó la cosa con esa 'perla'? Asegurando que solo eran amigos. 

"Esty gracias por confesarte conmigo y ojalá que no te cruces con una perla más", agradeció la artista antes de interpretar el gran hit de Lux, que el público coreó con intensidad. 

Además de en el confesionario, Soy una pringada fue captada por los fans de Rosalía en las zonas de la grada reservadas a los rostros conocidos. No se quisieron perder el primer concierto en Madrid Pedro Almodóvar, un fan declarado de la artista que estaba acompañado de Ethan Hawke, Javier Ambrossi, Leiva o Carmen Machi. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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