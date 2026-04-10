Cristina Boscá define implacable y precisa lo que sintió tras ir al concierto de Rosalía

La reconocida presentadora de radio Cristina Boscá, copresentadora del exitoso programa Anda Ya en LOS40, ha sido otra de las protagonistas de la alfombra roja de LOS40 Primavera Sound 2026 antes de que comenzara el gran concierto que tendrá lugar en el Movistar Arena con actuaciones de artistas como Juan Magán, Omar Montes, Chiara Oliver, Naiara, Ruslana, Álvaro de Luna y Abraham Mateo, entre otros.

Boscá es uno de los grandes rostros de la gala de LOS40 Music Awards y de los propios Primavera Pop. En la alfombra roja se ha pasado ante el micrófono de El HuffPost y ha hablado de Rosalía. La cantante catalana está en boca de todos, especialmente desde que publicara su nuevo álbum, Lux, y de la posterior gira Lux Tour que hace apenas unos días terminaba su paso por Madrid.

Ir a un concierto de Rosalía no es poca cosa. Miles de usuarios en redes sociales han alabado el show que ha montado, incluso personalidades conocidas como Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, etc. Pero Boscá ha hecho una descripción muy precisa y emocional: "El acontecimiento musical de mi vida".

"Una artista increíble"

La presentadora la ha definido como una "artista increíble" cuyo concierto le pareció "espectacular": "Es todo una obra de arte, la piel de gallina continuamente por cómo canta, cómo baila, cómo lo ha creado porque, en realidad, las elecciones de las canciones, la coreografía, el momento más cañero, el momento más íntimo... No sé, es que es todo una perfección".

"Sin ser un espectáculo de fuegos artificiales como puedan llevar otras divas internacionales como Katy Perry, Beyoncé, que son cosas locas de mucha escenografía, ella ha conseguido hacer algo tan teatral y tan distinto que, como ves, me enamoro", ha rematado.

Una reacción similar al resto de rostros conocidos, como la del productor Carlos Jean, que en 2022 apostó a que Rosalía va a ser la artista más importante que daría España. Este 2026 subió su apuesta: "En el Movistar Arena. Tres primeras canciones. Plantada. Sin moverse. Y la platea en algunos momentos de absoluta hipnosis, prácticamente sin móviles".