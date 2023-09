Excluyen a la madre de Daniel Sancho como representante legal

A pesar de que lleva casi un mes en Tailandia, en las últimas semanas apenas se ha visto a Silvia Bronchalo en la cárcel de Koh Samui. De hecho, desde que Rodolfo Sancho aterrizó en Tailandia, solo se la ha visto en una ocasión, ya tras su marcha.

El motivo, según ha informado TardeAR (Telecinco), era que se encontraba haciendo unos trámites en la corte provincial de Samui para "hacerse con los poderes de representación sobre su hijo" a través de un poder notarial.

Según contó el reportero del programa, Sancho hizo este mismo proceso en su paso por la isla. "Él presentó un poder notarial para hacerse con los poderes de su hijo. Lo llamativo de esta historia es que estamos ante dos padres que están luchando, permitidme este análisis, luchando por el mismo objetivo que es beneficiar a su hijo, pero dos padres que aparentemente no se comunican y hacen las mismas gestiones", ha detallado el reportero del programa.

Sin embargo, tal y como han informado en el programa de Ana Rosa Quintana, el juez no lo ha admitido a trámite y se le ha rechazado. "Le ha exigido más documentos porque no lo ha dado por válido, como si hizo con el poder notarial de Sancho. Daniel Sancho firmó de su puño y letra el poder notarial de Rodolfo Sancho", ha indicado y ha recalcado que no lo ha hecho así con el de su madre.