George Clooney y Amal dejan su casa en Francia por la amenaza de los incendios 

El año pasado, la pareja formada por George Clooney y Amal, abandonar Hollywood y fijar su residencia en Brignoles, un pequeño pueblo de la Provenza, al sur de Francia. Allí viven con sus dos hijos, de 9 años, alejados de la fama y los paparazzi, e incluso obtuvieron la nacionalidad francesa.

En Le Canadel, una preciosa finca vinícola con bodega y una mansión del siglo XVIII, la familia vive un día a día sencillo, disfrutando de la privacidad y de la tranquilidad cotidiana del lugar.

Pues bien, el hogar de los Clooney se encuentra en una de las regiones afectadas por los incendios forestales que se extienden por Francia en estos días y se han visto obligados a abandonarlo por temor a que las llamas terminen arrasando con todo.

La pareja anunció su evacuación mediante una carta dirigida al alcalde de Brignoles, como confirmó un representante de Clooney. "En este momento desconocemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible suceso", aseguraban en este escrito.

El pueblo de Brignoles, en la Provenza francesa, residencia de George y Amal Clooney. Getty Images

“Mientras evacuamos Brignoles, queremos recalcar dos cosas: primero, esperamos que ustedes y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en su reconstrucción”, continuaba. “Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí”.