Un objeto no identificado cae en el interior de Polonia y causa una explosión: ¿es cosa de Rusia?

Rusia lanzó en la madrugada de este jueves una oleada masiva de misiles balísticos y de crucero contra Ucrania, provocando explosiones, incendios y al menos ocho muertos, entre ellos dos niños. Su diana han sido varias regiones del país, además de Kiev, la capital, afectadas por una andanada de misiles y drones.

El mayor número de fallecidos se produjo cerca de Krivi Rig, una ciudad industrial situada en la parte centro-este del país de la que es natural el presidente Volodímir Zelenski. Seis personas, entre ellas dos niñas de cinco y 12 años, perdieron la vida en el ataque, según el balance de las autoridades locales.

Pero la ofensiva aérea no sólo ha sacudido suelo ucraniano, sino que ha encendido las alarmas en los países vecinos, miembros de la OTAN. Y es que las fuerzas armadas de Polonia se han visto obligadas a desplegar cazas de combate para proteger su espacio aéreo, mientras investigan la aparición de un misterioso cráter de 10 metros de ancho registrado cerca de la frontera.

Noche de insomnio

El ataque sobre Kiev comenzó poco después de la medianoche. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, instó urgentemente a los residentes a refugiarse ante la llegada constante de proyectiles. "El enemigo está atacando la capital con armas balísticas. El riesgo de nuevos ataques se mantiene. ¡Permanezcan en los refugios!", advirtió Klitschko a través de su canal de Telegram.

En los distritos de Obolonskyi y Sviatoshynskyi, la caída de restos de misiles interceptados provocó incendios masivos en un mercado al aire libre y en un complejo de garajes comerciales. Los servicios de emergencia ucranianos confirmaron la muerte de al menos una persona entre los escombros de un edificio incendiado y reportaron varios heridos.

En el centro de la ciudad, las estaciones del metro se convirtieron nuevamente en campamentos improvisados. Cientos de familias, acompañadas por niños pequeños, pasaron la noche durmiendo sobre mantas y pequeñas tiendas de campaña dispuestas a lo largo de los andenes para protegerse del bombardeo.

La incursión rusa ha tenido lugar apenas unas horas después de que el presidente Zelenski mantuviera un encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien solicitó el suministro urgente de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot para frenar el incesante embate de las fuerzas de Moscú.

Zelenski había advertido públicamente por la tarde que la inteligencia militar ucraniana preveía un "ataque masivo" contra múltiples regiones del país. Además de Kiev, la Fuerza Aérea de Ucrania reportó explosiones en ciudades del sur y del este, como Dnipró y Kryvyi Rih, causadas por oleadas combinadas de misiles de crucero lanzados desde bombarderos estratégicos y misiles balísticos.

Trump escucha el ruego de Zelenski y pactan licencias para la producción conjunta de misiles Patriot El presidente de Ucrania sale de la Casa Blanca calificando su encuentro con el norteamericano como "una buena reunión" y confirma un permiso que lleva pidiendo años para tener un escudo verdaderamente eficaz contra las armas rusas.

Alerta en la OTAN

El alcance del bombardeo provocó una respuesta inmediata de las fuerzas aliadas. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia desplegó aviones de combate en el este del país para vigilar y resguardar la frontera exterior de la OTAN.

Paralelamente, las autoridades polacas iniciaron una investigación de emergencia cerca de la localidad de Tarnawa-Kolonia, a unos 75 kilómetros de la frontera con Ucrania. El incidente comenzó a las 03:40 hora local, cuando los radares del Mando Operativo de Polonia detectaron un objeto no identificado moviéndose en dirección oeste antes de perderle el rastro.

La búsqueda posterior mediante helicópteros militares permitió localizar el punto de impacto en un campo despejado a unos dos kilómetros de las viviendas más cercanas, donde las autoridades de la policía de Lublin hallaron un cráter de aproximadamente 10 metros de diámetro rodeado de fragmentos metálicos sin identificar, informa Reuters.

Aunque la explosión no dejó víctimas fatales ni heridos, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó el despliegue de equipos especializados sobre el terreno para determinar el origen exacto del objeto y verificar si se trata de un dron extraviado o de los restos de un misil interceptado durante el bombardeo ruso.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó la noche como "extremadamente difícil para los sistemas de detección y defensa aérea" del país y confirmó que los expertos trabajan para identificar la naturaleza exacta de los restos hallados.

Por su parte, los residentes locales relataron que la explosión fue ensordecedora. "Hemos vivido aquí toda la vida y nunca habíamos escuchado nada igual. Las ventanas casi se salieron de sus marcos", declaró un vecino a medios locales, cita la CNN. Las autoridades polacas mantienen acordonada la zona mientras determinan si el objeto corresponde a un dron extraviado o a los restos de un misil interceptado durante el ataque ruso.

La respuesta de la Alianza

El protocolo de la OTAN ante la caída de restos de misiles o drones en el territorio de un país miembro sigue una secuencia gradual de "alertamiento técnico", "verificación en el terreno", "respuesta política interna" e "investigación conjunta". No existe una respuesta militar directa o automática instantánea (como la activación inmediata del Artículo 5), sino un procedimiento estandarizado para evaluar la intencionalidad del incidente y determinar los pasos a seguir.

El primer paso, en situaciones previas similares, es la activación de la defensa aérea conjunta. Cuando los radares aliados detectan proyectiles acercándose a las fronteras de la Alianza, la aviación del país afectado y las fuerzas en misión de Air Policing de la OTAN desplegadas en la zona (en el Flanco Este intervienen habitualmente aviones polacos, alemanes, neerlandeses o italianos) despegan para interceptar o vigilar la amenaza.

Luego viene la evaluación de amenaza: los cazas tienen la instrucción de evaluar si el objeto presenta un peligro directo para zonas pobladas antes de decidir una interceptación en vuelo. Unidades locales y militares aseguran el lugar del impacto (como el cráter en Tarnawa-Kolonia) para recuperar la estructura, la aviónica y los restos de combustible del objeto.

Los expertos analizan a continuación si los restos corresponden a un misil o un dron, quizá a un proyectil desviado por un fallo técnico o electrónico (como la pérdida de señal GPS, algo bastante común). Es importante ver si hay restos o metralla de una interceptación realizada por la defensa antiaérea en el espacio aéreo adyacente, por ejemplo, de misiles defensivos ucranianos o fragmentos de misiles rusos destruidos en el aire.

Cuando un país miembro confirma la violación de su espacio aéreo o la caída de un objeto militar en su territorio, activa la vía diplomática de la Alianza, empezando por el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que dice: "Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes se vea amenazada".

Suele haber, también, una reunión de urgencia del Consejo del Atlántico Norte (NAC): el embajador del país afectado convoca formalmente al resto de los 32 aliados en la sede de la OTAN en Bruselas. El país afectado y el Mando Aliado de Operaciones comparten los datos de radar, análisis forense de los restos y trayectorias del proyectil.

Una vez concluida la investigación, el Consejo del Atlántico Norte adopta medidas por consenso. Si se determina un incidente accidental o desvío, la OTAN suele responder reforzando la postura de disuasión (despliegue de más baterías de misiles Patriot o aviones de combate en la frontera) y emitiendo una condena diplomática conjunta contra la "imprudencia" de las acciones militares rusas cerca del territorio aliado.

Si se determina un ataque directo e intencionado... entonces se abre el abismo, porque se puede invocar el Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva, que considera un ataque contra un miembro como un ataque contra todos. Sin embargo, su activación no es automática: requiere consenso político total y una evaluación exhaustiva de que existió una agresión militar deliberada. Tan importante es.