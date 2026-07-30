Flipan al ver donde un restaurante ha colocado un mesa en su terraza: "Deberían prohibir quedarse con tanta zona pública"

Encontrar terrazas de bares y restaurantes en espacios públicos cada vez más incómodos es ya algo habitual, ya que en muchas ocasiones se supera con creces, aunque a priori pueda parecer imposible.

En las últimas horas se ha hecho viral gracias al usuario de X (la antigua Twitter) @temapico la mesa y las sillas que se ha encontrado en una terraza de un restaurante. Desde luego, el sitio no puede ser más inoportuno.

Concretamente en la imagen que ha publicado se puede ver como una mesa de ese negocio se encuentra a escasos centímetros de un buzón de Correos. De hecho, dos de las sillas prácticamente rozan con esa castilla postal impidiendo que el cliente que las ocupe pueda disfrutar de una manera tranquila de la comida del local.

"Camarero, ¿me trae la carta?", ha ironizado el autor del tuit. Su publicación se ha hecho viral y en menos de un día ya ha superado las 60.000 reproducciones y los 5.000 me gusta, así como ha sido compartido 400 veces.

Entre las respuestas también se pueden ver mensajes de otros usuarios que flipan con estos restaurantes que, por apurar el espacio de sus terrazas, deciden colocar mesas en sitios prácticamente imposibles.