El ático de lujo del Gobierno de Ayuso sólo puede tener uso residencial según la ordenación urbanística actual

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno por los incendios, el 29 de julio de 2026.

Fue la noticia del miércoles y la adelantó el diario El País: la Comunidad de Madrid ha adquirido un ático de 485 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, en la capital de España, una de los distritos más caras, para que lo use la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, la sede de Gobierno. Los trabajos comenzarán en agosto. Nadie sabe lo que ha costado el piso, de cuya adquisición no se había informado, pero los similares en la zona superan los seis millones de euros.

La popular se defendió ayer afirmando que el inmueble se utilizará para "reuniones institucionales de forma provisional", por lo que no hay polémica, sino "campañas de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín". "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme a la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada y no se me está comprando nada", subrayó en una comparecencia tras un Consejo de Gobierno dedicado a los incendios fortestales.

El caso generó una enorme polémica de inmediato, con la oposición pidiendo cuentas y explicaciones. No se va a apagar, a la luz de informaciones como la que hoy añade el mismo diario del Grupo Prisa: que el ático de la discordia sólo es de uso residencial.

Y es que el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid -en manos también del PP- imposibilita adaptar como espacio de trabajo ese piso de lujo. No casa eso con el uso que la Comunidad ha dicho que se iba a dar al inmueble, lo mismo en lo que insistió Ayuso ayer. "Me parece lógico", argumentaba.

De acuerdo con el catálogo normativo de la capital, la finca en cuestión se encuentra bajo la clasificación de Norma Zonal 1 (Grado 3, nivel de usos B), un régimen que reserva el inmueble a un uso eminentemente residencial. Esta regulación municipal autoriza la implantación de oficinas únicamente en la primera planta de la edificación, vetando expresamente la transformación de los niveles superiores o áticos en recintos de uso administrativo o terciario.

La transacción del inmueble, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, fue tramitada durante el mes de abril a través del organismo público Planifica Madrid, ahonda la información de El País. La vivienda cuenta con una superficie total de 485 metros cuadrados, de los cuales casi 200 corresponden a una terraza exterior.

Al no figurar reflejada en las cuentas presupuestarias del presente ejercicio, la compra trascendió tres meses después de su formalización.

Representantes de la oposición parlamentaria y municipal han reclamado aclaraciones inmediatas sobre el importe financiero del contrato -que estimaciones del mercado sitúan en torno a los seis millones de euros- y han cuestionado por qué no se optó por el alquiler o por el aprovechamiento de otras sedes institucionales existentes. Por su parte, la jefatura del Ejecutivo regional ha calificado estas objeciones como parte de una maniobra orientada al desprestigio político.

La reacción de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó anoche polemizar con la compra del ático y señaló que es ella quien tendrá que responder al respecto. Al comparecer ante los periodistas en el Palacio de la Almudaina, en Palma, tras el despacho de trabajo que ha mantenido con el rey, los informadores reclamaron su opinión, sobre todo cuando el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha avanzado que reclamará el expediente de compra y acusó a Ayuso de dar "una versión muy contradictoria de algo inexplicable". López que, además, aspirará por los socialistas al despacho que ahora ocupa Ayuso.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha opinado y ha dicho que las preguntas sobre este asunto es Ayuso quien deberá responderlas.