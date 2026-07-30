Consumo ordena a cinco multinacionales que retiren 141 anuncios de pisos turísticos en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido este jueves a cinco grandes compañías dedicadas al alquiler vacacional que eliminen un total de 141 anuncios de pisos turísticos ubicados en territorios palestinos ocupados por Israel. Esta actuación no es un hecho aislado, ya que en febrero de este mismo año el departamento ministerial ordenó la retirada de otros 138 anuncios similares pertenecientes a seis empresas distintas.

Según el ministerio, este tipo de publicaciones favorece la normalización y el mantenimiento de una situación que hasta el derecho internacional considera ilegal y cuyo requerimiento se sustenta bajo el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo en septiembre de 2025.

Ahora, el equipo que dirige Pablo Bustinduy ha vuelto a realizar una investigación en la que se han recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios. A raíz de este trabajo se han detectado hasta 141 anuncios de alojamientos turísticos en cinco plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España.

Es por ello que el ministerio ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo.

En caso de que estas multinacionales no retiren en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del ministerio.

Este requerimiento se enmarca en el Real Decreto-ley del 24 de septiembre de 2025 por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En concreto se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Es el mismo en el que se incluye el embargo total de armas a Israel, la prohibición de importar productos israelís y la negativa a autorizar el tránsito por España de combustibles.

Los anuncios identificados por el ministerio son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel.

Desde octubre de 2023 y hasta el 7 de octubre de 2025, Israel ha matado a al menos 20.179 niños y ha herido a 44.143, eso sin contar los miles que están todavía desaparecidos y/o bajo los escombros.