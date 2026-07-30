Paloma del Río tira del refranero popular para resumir la compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid

Las reacciones al ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid en una de las zonas más caras de la capital siguen llegando desde todos los rincones.

Tal y como publicó este miércoles el diario El País, la Comunidad de Madrid habría adquirido el pasado 14 de abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí - una de las zonas más caras de la capital - para que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, lo pueda usar como "oficina temporal". Un ático con más de 200 metros cuadrados de terraza que ocupará "durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto".

La propia presidenta madrileña no ha tardado en hacer declaraciones al respecto y asegurar que se trata de una "campaña de desprestigio": "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo", ha afirmado. Sin embargo, no ha confirmado si la utilizará como oficina y ha señalado que ella no ha realizado la compra y que no ha sido para ella.

La que fuera periodista de RTVE Paloma del Río, una de las voces más reconocidas del olimpismo español, ha utilizado el refranero español para valorar esta compra en sus redes sociales: "Hay un refrán que dice que 'no tenemos para pan pero tenemos para fabas'. Pues eso, no hay para sanidad, universidades, bomberos forestales, etc, etc... Y sí para áticos".

Además, también ha recogido la justificación de la Comunidad de Madrid de que van a comenzar obras en la Real Casa de Correos y que habían buscado un lugar para que trabajara Ayuso y pudiera continuar con su agenda y sus reuniones y ha hecho la pregunta que más se ha repetido, que no es otra que por qué no se ha alquilado un espacio de manera temporada.

"Que digo yo, si van a hacer obras en la sede ¿no sería mejor utilizar otra sede o alquilarla?", se ha planteado Del Río.