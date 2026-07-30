Se rompe el estancamiento: la economía crece el 0,7% en el segundo trimestre, una décima más, por el consumo y la inversión

Una empleada trabaja en la producción de los Cupra Fomentor y Cupra León en la fábrica de Seat en Martorell, en una imagen de archivo.

La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el desglose de cifras de Estadística, el PIB encadena 24 trimestres con tasas intertrimestrales positivas. En este segundo trimestre de 2026, la demanda nacional contribuyó con 0,6 puntos al crecimiento intertrimestral del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la demanda externa tuvo una aportación positiva de 0,1 puntos.

Además, el PIB lleva 21 trimestres seguidos con aumentos en términos interanuales. En este caso, la demanda nacional contribuyó con 3,3 puntos al crecimiento interanual de la economía española en el segundo trimestre, si bien la demanda externa tuvo una aportación negativa de 0,6 puntos.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre ha estado apoyado en la fortaleza de la demanda interna, la inversión y el tirón de la industria.

Con estos datos de la Contabilidad Nacional conocidos hasta el cierre del primer semestre de 2026, el carry over o crecimiento acumulado para el conjunto del año es ya del 2,2%, lo que favorece el cumplimiento de la previsión del 2,6% del cuadro económico del Gobierno para todo el ejercicio, según ha reafirmado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

"España sostiene el pulso de crecimiento y sigue liderando a las grandes economías de la zona del euro, según las últimas previsiones de los principales organismos internacionales, en un contexto todavía marcado por el impacto de la guerra en Irán", ha destacado Economía.

Las claves tras los números

Los datos de Estadística reflejan que el consumo de los hogares se consolida como uno de los motores de la economía, con un avance trimestral del 0,7% y del 3,2% interanual, sostenido por la solidez del mercado laboral.

La inversión también mantiene su dinamismo, dado que la formación bruta de capital fijo creció un 0,4% intertrimestral y un 5,1% interanual, con especial fuerza en los productos de la propiedad intelectual (7,7% interanual) y en la construcción (5,2% interanual).