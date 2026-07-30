Preocupa Zamora, llega el optimismo a La Vall y respiran Madrid y Ávila: así están los incendios

La lucha contra los incendios forestales sigue este jueves, incansable, en España. La Comunidad de Madrid y la provincias de Ávila respiran poco a poco, tras pasar por el peor fuego en la Historia de España, mientras que en la Vall d’Uixó han pasado una noche crítica, pero afrontan con optimismo el sexto días de llamas y desalojos. Pero ahora las alarmas se centran en Zamora, donde está lo más correoso.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación provincial trabajan para defender las casas de los cascos urbanos de Fermoselle y Palazuelo de Sayago y así han estado toda la noche para intentar frenar el avance de las llamas del incendio que se declaró este miércoles sobre la una de la tarde en Fermoselle (Zamora), en el parque natural Arribes del Duero.

Pasadas las diez de la noche, un camión cisterna nodriza del parque de Tierras de Aliste reabastecía a los medios provinciales de extinción desplegados en la zona para continuar el trabajo durante las horas nocturnas, según han informado a EFE fuentes de la Diputación de Zamora. En las últimas horas, la labor de los bomberos del Consorcio Provincial ha sido "fundamental para evitar que las llamas alcanzaran" los cascos urbanos de esas dos localidades, en las que han protegido viviendas y han garantizado la seguridad de los vecinos que se encuentran confinados en Fermoselle.

En esa localidad de más de 1.100 habitantes, el fuego ha llegado a un chalé de las afueras y ha avanzado hacia la residencia de mayores, por lo que los residentes han sido reubicados en un pabellón deportivo de la localidad, así como vecinos que vivían en viviendas dispersas del municipio y poblaciones cercanas.

Junto a los efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios ha trabajado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que fue bombero voluntario y ha estado a lo largo de la tarde "siguiendo la evolución del incendio y trabajando codo con codo" con los efectivos de los parques provinciales, según dichas fuentes.

A las labores de extinción se han sumado también los bomberos de la Diputación de Zamora, que han trabajado de forma coordinada con el operativo del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León, los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los de la Unidad Militar de Emergencias.

El incendio, declarado de nivel dos (el máximo) en la escala de peligrosidad potencial del operativo de extinción de Castilla y León, ha obligado a evacuar 12, poblaciones con cerca de un millar de vecinos, entre ellos los de dos residencias de personas mayores y los alojados en un camping.

Unas 200 personas pasan la noche en el polideportivo de Bermillo de Sayago atendidas por Cruz Roja, mientras que las personas mayores de la residencia de Muga de Sayago se han realojado en la capital zamorana y en Fermoselle se ha habilitado un pabellón deportivo para los mayores de la residencia y otros evacuados.

Tanto las localidades de Fermoselle como de Fariza, que conjuntamente suman más de 1.500 vecinos se encuentran confinadas y hay cuatro carreteras de la zona, una autonómica y tres provinciales, cortadas.

Un enorme alivio...

En cambio, han llegado verdaderas buenas noticias de los incendios de Ávila y Madrid, que están "técnicamente estabilizados", según aseguró anoche Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de ese flanco por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

El fuego ha arrasado, al fin, cerca de 70.000 hectáreas en Ávila y Madrid y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos, por lo que se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en ambas zonas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que el incendio en la sierra oeste de la región, en particular, ha quemado 27.000 hectáreas y destruido cien casas.

La Comunidad de Madrid ya cerró anoche la totalidad de los 24 puntos de acogida habilitados con motivo del incendio en la sierra oeste de la región, una vez completado el realojo en los 17 municipios afectados. Para las personas que no pueden regresar a su vivienda por encontrarse en condiciones de inhabitabilidad o que sigan evacuadas -todavía no se permite el regreso a las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa- el Gobierno madrileño ha informado de que mantiene un contrato con Cruz Roja que garantiza alojamiento y manutención en hoteles mientras persista la situación.

Asimismo, el Ejecutivo ha informado de que ha conseguido reabrir 175 kilómetros de las carreteras afectadas por el fuego, quedando solo pendientes de recuperar cinco kilómetros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves zonas afectadas por este incendio, el mayor de los registrados en España.

... que aún no llega a Castellón

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y ha pasado una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300, en palabras de Interior.

Más de 1.200 profesionales trabajan para controlar ese incendio, con el apoyo de más de 30 medios aéreos, en el que vecinos desalojados han mostrado su impaciencia ante la negativa de poder regresar todavía a sus tierras para facilitar alimento y agua a sus animales. Los trabajos se concentran, sobre todo, en la zona de Artana.

El director operativo del incendio, Antonio Rodrigo, ha asegurado que todavía será necesario esperar unas 48 horas para evaluar la evolución del fuego, y ha advertido de que la noche será "crítica" para comprobar la eficacia de los trabajos de extinción antes de poder plantear su estabilización.

El director del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Fernando Kindelán, ha insistido en que el escenario de este incendio es "muy complejo", con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía complicada, a lo que se une una meteorología que por un lado "da ventaja" por la ausencia de viento, pero por otro la concentración de humo impide a veces actuar a los medios aéreos.

Ayer, el quinto día con el fuego activo, fue la primera vez que los bomberos tuvieron un día completamente limpio en lo que a condiciones meteorológicas se refiere: no afectó mucho la temida inversión térmica, los vientos fueron suaves y la ola de calor apenas afectó. Ya es mucho.

Cómo está León

Por ahora con menos consecuencias, la provincia de León también ha pasado la noche con tres incendios forestales activos, con Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2), en las localidades de San Cipriano del Condado, Veguellina y Valdelaloba, que "preocupan" y mantienen en alerta del operativo de extinción y han obligado al desalojo de más de 300 personas en varios municipios.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, confió anoche en que la mejora de las condiciones meteorológicas facilite las labores para contenerlos, este jueves.

El incendio de San Cipriano del Condado es el que ha provocado un mayor número de evacuaciones, ya que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha ordenado el desalojo de la urbanización Montesol, en Santa María del Condado, con 130 personas evacuadas; Castro de Condado, con otras 50; Barrillos de Curueño, con 34, y posteriormente, Santa María del Monte del Condado, con 98 desalojados.